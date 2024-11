Cemaden alerta para risco de deslizamentos e enchentes no Sul da Bahia e Norte de Minas Gerais

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu um alerta ao Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), neste domingo (10), destacando as áreas do sul, Centro-Sul e Sudoeste da Bahia e norte de Minas Gerais como regiões de risco para processos hidrológicos e geodinâmicos. O alerta é motivado pela previsão de chuvas intensas, especialmente no sul da Bahia, onde os maiores acumulados são esperados ao longo do dia.

Entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira (11), a previsão indica chuvas em Salvador, BA, aumentando o risco de deslizamentos na capital devido à alta suscetibilidade das encostas em áreas urbanas. Segundo o Cemaden, o cenário aponta para a possibilidade de deslizamentos pontuais nessas regiões.

No aspecto hidrológico, o alerta também concentra atenção no sul da Bahia, com acumulados de chuva prévios e a possível abertura de novos alertas, incluindo a faixa litorânea até a região metropolitana de Salvador. No Espírito Santo, a expectativa é de que os alertas emitidos devido às chuvas das últimas 24 horas sejam encerrados ao longo deste domingo.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou ainda que, na segunda-feira (11), são previstas chuvas moderadas com trovoadas em função de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Esse sistema, segundo o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (CEMADEC), deve perder força ao longo do dia, diminuindo a intensidade das chuvas.