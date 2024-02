Valdemar troca número de celular após ser alvo de operação da PF

Breno Esaki/Especial Metrópoles

1 de 1 Presidente do PL, Valdemar Costa Neto, fala ao telefone após de imprensa eleições 2022 – Metrópoles – Foto: Breno Esaki/Especial MetrópolesO presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, trocou o número de seu celular após ser alvo de operação da Polícia Federal (PF) na semana passada.

Vadelmar foi alvo da operação que investiga suposta organização criminosa que atuou na tentativa de “golpe de Estado” para manter Jair Bolsonaro no poder, após a derrota na eleição de 2022.

Valdemar Costa, presidente do PL Igo Estrela/Metrópoles

Valdemar da Costa Neto na superintendência da PF, em Brasília, onde estava preso Igo Estrela/Metrópoles

Valdemar da Costa Neto na PF Igo Estrela/Metrópoles

Valdemar Costa foi preso em operação da PF Igo Estrela/Metrópoles

Valdemar da Costa Neto na PF Igo Estrela/Metrópoles

Valdemar Costa, presidente do PL Igo Estrela/Metrópoles

Valdemar Costa teve a prisão relaxada por ordem de Alexandre de Moraes Igo Estrela/Metrópoles

Valdemar Costa foi solto por ordem do ministro Alexandre de Moraes Igo Estrela/Metrópoles

Valdemar Costa conversa com agentes da PF Igo Estrela/Metrópoles

Valdemar da Costa Neto Igo Estrela/Metrópoles

Valdemar Costa se prepara para sair da carceragem da PF Igo Estrela/Metrópoles

Valdemar Costa é presidente do PL Igo Estrela/Metrópoles

Valdemar Costa Igo Estrela/Metrópoles

Valdemar Costa de advogado Marcelo Bessa Igo Estrela/Metrópoles

Valdemar da Costa Neto, presidente do PL Igo Estrela/Metrópoles

Inicialmente, o cacique do PL era alvo apenas de mandados de busca e apreensão. O aparelho celular do presidente do partido, inclusive, entrou na lista de objetos apreendidos pela PF.

Valdemar, porém, acabou preso em flagrante após policiais federais encontrarem uma arma de fogo e uma pepita de 39 gramas de ouro guardadas no endereço dele.

O dirigente ficou preso por três dias na superintendência da PF em Brasília. Ele foi solto no sábado (10/2), após articulação que envolveu o ex-presidente Michel Temer e os ministros do STF Gilmar Mendes e André Mendonça.

No mesmo dia que deixou a prisão, Valdemar deixou a capital federal e voou rumo a São Paulo para reencontrar a família. A expectativa é de que ele retorne a Brasília na segunda-feira (19/2).

