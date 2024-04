“Censura” no Brasil é pior que em outros países, diz Glenn Greenwald

Jornalista afirma que “não se pode comparar o que está acontecendo com qualquer país no mundo democrático”

O jornalista Glenn Greenwald durante sessão da Comissão de Relações Exteriores da Câmara Renato Araújo/Câmara dos Deputados – 16.abr.2024

O jornalista norte-americano Glenn Greenwald disse nesta 3ª feira (16.abr.2024) que “o que está acontecendo no Brasil é bem mais extremo do que em qualquer outro país” democrático, em referência às supostas censuras de integrantes do Judiciário brasileiro ao X (antigo Twitter).

Greenwald deu a declaração em reunião da Comissão de Relações Exteriores da Casa Alta. “Não se pode comparar o que está acontecendo aqui no Brasil com qualquer país no mundo democrático. O que está acontecendo aqui é bem mais extremo do que em qualquer outro país, mesmo países com grandes tradições de censura, como Alemanha, Reino Unido e outros da Europa”, declarou o jornalista por videoconferência à comissão.



Greenwald ficou conhecido no Brasil por seu trabalho no site The Intercept e pelo que ficou conhecido como Vaza Jato –uma série de reportagens que revelam mensagens trocadas entre o então juiz Sergio Moro e integrantes do Ministério Público, como o então procurador Deltan Dallagnol, na época da Lava Jato.

A repercussão e os desdobramentos do caso culminaram na anulação da condenação de investigados, como foi o caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na reunião desta 3ª feira, Greenwald também criticou o STF (Supremo Tribunal Federal). Para o jornalista, a Corte agiu “sem base legal” ao determinar a remoção de postagens e o banimento de contas no X (antigo Twitter).

“O devido processo não existe, o STF inventou medidas, uma vez que não há base legal para a censura”, declarou o jornalista norte-americano.

Em janeiro de 2023, Greenwald já havia divulgado um documento em que o ministro do STF Alexandre de Moraes Moraes ordenava o bloqueio de perfis considerados extremistas nas redes sociais.

Segundo o jornalista, citando trecho do documento, tudo deveria ser mantido em sigilo. Pela ordem de Moraes, as plataformas de internet só deveriam tirar do ar determinados perfis e fornecer os dados sobre os usuários para a Justiça brasileira, mas não poderiam dizer o motivo das medidas.

O também jornalista norte-americano Michael Shellenberger, autor do Twitter Files Brasil, esteve presente na reunião da Comissão de Relações Exteriores. Disse ser necessário “defender os direitos dos nazistas, racistas e fascistas de falar”. Declarou que, com isso, será possível “debater e vencer as ideias ruins deles”.

TWITTER FILES BRAZIL Em 3 de abril, Shellenberger publicou uma suposta troca de e-mails de funcionários do setor jurídico do X no Brasil de 2020 a 2022 falando sobre solicitações e ordens judiciais recebidas a respeito de conteúdos de seus usuários.

As mensagens mostrariam pedidos de diversas instâncias do Judiciário brasileiro solicitando dados pessoais de usuários que usavam hashtags sobre o processo eleitoral e moderação de conteúdo.

Na série de reportagens, Shellenberger criticou Moraes. Afirmou que o magistrado “lidera um caso de ampla repressão da liberdade de expressão no Brasil”.

Leia todos os documentos divulgados do Twitter Files Brazil Para o jornalista, Moraes emitiu decisões pelo TSE que “ameaçam a democracia no Brasil” ao pedir intervenções em publicações de membros do Congresso e dados pessoais de contas –o que violaria as diretrizes da plataforma. Os autos dos processos mencionados no caso estão sob sigilo.

O caso foi batizado de Twitter Files Brazil. O nome é uma referência ao Twitter Files originalmente publicado em 2022, depois que Musk comprou o X, em outubro do mesmo ano.

À época, Musk entregou um material a jornalistas que indicava como a rede social, nas eleições norte-americanas de 2020, colaborou com autoridades dos Estados Unidos para bloquear usuários e suprimir histórias envolvendo Hunter Biden, filho de Joe Biden, candidato à Presidência do país.

Os arquivos publicados por jornalistas incluem trocas de e-mails que revelam como o Twitter reagia a pedidos de governos para intervir na política de publicação e remoção de conteúdo. Em alguns casos, a rede social acabava cedendo.

No caso brasileiro, Musk não foi indicado como a fonte que forneceu o material. No entanto, o empresário escalou nas críticas a Moraes por dias.