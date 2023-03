Center Lapa oferece shows gratuitos em homenagem às Mulheres

Haverá show gratuito no Center Lapa, nesta quarta-feira (8), em comemoração do mês da Mulher. Batizado de ‘Som na Praça – Vozes Femininas’, o evento seguirá até o final de março, com programação 100% comandada por mulheres baianas. Os shows gratuitos acontecem de segunda a sexta, das 18h às 20h e sábado, das 17h às 19h, na Praça de Alimentação – 3º piso do Shopping Center Lapa.

O evento aposta na diversidade para agradar ao público, com variedade de ritmos, estilos e modos de fazer música. Na edição “Vozes Femininas”, o protagonismo é só delas! Cantoras baianas fazem a animação do público com gêneros que passeiam pelo samba, MPB e axé. A programação é fixa. Confira:

Segunda: Madah Gomes (Axé)

Terça: Anny Dymm (Sertanejo)

Quarta: Carla Lis (Samba e MPB)

Quinta: Jamile (MPB)

Sexta: Gabi Lima (MPB)

Sábado: Natália Magno (Samba e MPB)