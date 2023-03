Banda Coldplay fecha famoso restaurante curitibano para jantar

Integrantes da banda britânica Coldplay, que está em turnê no Brasil, aproveitaram a noite dessa segunda-feira (20/3) para conhecer o restaurante da chef Manu Buffara, no bairro Batel, em Curitiba (PR).

O restaurante foi fechado para atender somente a banda. Embora os músicos sejam bem discretos, não passaram despercebidos. Fotos do interior do estabelecimento começaram a circular nas redes sociais.

Ao fim do jantar, a banda se reuniu e posou para uma foto com a equipe do restaurante, que fez uma postagem nas redes sociais escrevendo, em inglês, “que honra ter vocês aqui no restaurante Manu”.

Leia a matéria completa no Banda B, parceiro do Metrópoles.