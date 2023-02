Centrão prevê que Congresso aprovará reforma tributária “desidratada”

Apesar do grupo de trabalho da reforma tributária sequer ter iniciado as discussões, lideranças do Centrão já fazem previsões de como será a proposta que acabará aprovada no Congresso Nacional.

Segundo os caciques, o destino da reforma deverá ser o mesmo de outras grandes PECs: começa de um tamanho nas comissões e acaba desidratada ao ser aprovada pelo plenário das duas Casas Legislativas.

Citam como exemplo a reforma da Previdência. Em 2019, quando o texto foi votado pelos deputados no plenário da Câmara, várias mudanças foram feitas ao longo da tramitação e impactaram na economia prevista pela PEC.

Dentre elas, os parlamentares votaram regras mais suaves para aposentadoria de mulheres. O relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), ainda tirou trechos que mudavam o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a aposentadoria rural.

A primeira reunião do grupo de trabalho da reforma tributária será na terça-feira (28/2), para apresentação do plano de trabalho. Há também uma reunião já marcada para quarta-feira (1º/3).