Cervejaria Vertes: A melhor opção em Chopp Artesanal em Candeias – MG

Candeias, Minas Gerais, está vibrando com a chegada da Cervejaria Vertes, onde sabor, diversão e chopp de qualidade se encontram para agitar a cena local. Este novo ponto de encontro já está movimentando a cidade com sua proposta única de cervejaria pub e restaurante, combinando chopp artesanal autoral, drinks exclusivos e autorais, além de uma culinária que promete conquistar os paladares mais exigentes.

A Vertes Brewing, é a marca idealizadora da fabricação e venda do apreciado chopp premium das vertentes, e é mais do que uma simples cervejaria – é um destino imperdível para os amantes de boa comida e bebida. Com uma variedade de drinks, como o clássico Moscow Mule e o sofisticado Negroni, a Cervejaria Vertes oferece uma variedade em sua cartela de chopps que promete conquistar todos os gostos. Desde a refrescante Pilsen até a encorpada Baltic Porter, passando pela aromática Weissbier e pelas intensas IPAs, há sempre uma opção para cada ocasião e para cada apreciador, elevando a experiência a outro nível.

Nesta atmosfera onde cada gole é um mix de sensações, os clientes são convidados a explorarem uma fusão de sabores que encantam tanto os paladares mais exigentes quanto os apaixonados por uma boa cerveja. Com um cardápio que combina o melhor da comida contemporânea e tradicional mineira, cada prato é uma obra-prima gastronômica que complementa perfeitamente a diversidade bebidas que a casa oferece.

Uma das estrelas do cardápio é a famosa Chapa Vertes, o prato preferido dos clientes. Uma opção perfeita para quem deseja degustar uma seleção das especialidades do local e compartilhar com amigos. Dentre as variedades incluem iscas de tilápia, frango, carne e porco, além de muçarela empanada, batata frita, ovos cozidos e pimenta biquinho. Serve até 6 pessoas, garantindo momentos de pura satisfação à mesa.

Localizada na Av. Ozanan Levindo Coelho, 100, Bela Vista Candeias Minas Gerais, a Cervejaria Vertes é o lugar perfeito para relaxar, se divertir e estar entre amigos, família ou com aquela pessoa especial. Com funcionamento de quinta a sábado das 17h às 00h e domingo das 11h às 18h, a cervejaria oferece atrações semanais, como música ao vivo, transmissão de jogos, e alguns eventos em datas marcadas como churrasco, e programações em datas comemorativas como dia das mães, noite de japonês, entre outros, garantindo entretenimento para todos os gostos. E se você está procurando uma razão a mais para aproveitar, não pode perder a dose dupla nas quintas-feiras, transformando o happy hour em momentos de pura felicidade.

Para ficar por dentro de todas as novidades e programação da Cervejaria Vertes, siga-os no Instagram @cervejariavertes e prepare-se para uma experiência única de sabores e sensações em Candeias. Venha experimentar e aproveite cada momento em um ambiente acolhedor e descontraído.

