Ceter-BA realiza última reunião de 2023 e comemora sucesso na gestão

Foto: Divulgação

Reunião do Conselho Estadual Tripartite e Paritário de Trabalho e Renda (Ceter-Bahia) 15 de dezembro de 2023 | 14:32

Em clima de confraternização, o Conselho Estadual Tripartite e Paritário de Trabalho e Renda (Ceter-Bahia), ligado à Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), realizou nesta sexta-feira (15) a última reunião ordinária de 2023. Segundo o presidente Marcelo Carvalho, o cumprimento do calendário é uma exigência formal para a obtenção de recursos voltados para a qualificação e requalificação profissional e acompanhamento do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Acompanhado do superintendente de Desenvolvimento do Trabalho, Rubens Deusdedith, o titular da Setre, Davidson Magalhães, foi enfático em dizer sobre o tamanho e a responsabilidade do conselho. “Um modelo para o país inteiro”, resumiu. O Ceter-BA anunciou há dois meses o repasse de R$ 26 milhões em recursos via governo do Estado e Ministério do Trabalho e Emprego para qualificação profissional na Bahia.

“Encerramos o ano cumprindo com todas as rodadas e exigências formais. Agradecemos à equipe técnica do Ceter-BA (Ângela Virgens, Silvia Ferraz, Leonardo Ramos e Rosane Porto) e à coordenadora do Sine, Kadine Barbara. Ficamos orgulhosos de que a nossa gestão tenha se tornado referência, o que nos possibilitou investimentos na qualificação profissional e a inserção de jovens no mercado de trabalho. Graças à retomada das políticas públicas feita pelo presidente Lula e o apoio e protagonismo do governo do Estado neste setor”, avaliou Marcelo Carvalho, que também é presidente da UGT-BA (União Geral dos Trabalhadores da Bahia).

