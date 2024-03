‘Aumento do investimento mostra confiança da BYD na Bahia’, diz Júnior Muniz após montadora anunciar acréscimo bilionário

Foto: Divulgação

O deputado Júnior Muniz 20 de março de 2024 | 11:21

Subiu de R$ 3 bilhões para R$ 5,5 bilhões o volume de investimentos que a BYD fará para a implantação da fábrica de veículos elétricos em Camaçari. O anúncio feito pela direção da companhia é uma clara demonstração da confiança da gigante chinesa na Bahia, segundo avalia o deputado estadual Júnior Muniz (PT).

“É quase o dobro do que foi anunciado inicialmente. Isso mostra a confiança da BYD na Bahia e evidencia o ambiente favorável de negócios que o Governo do Estado proporciona aos investidores internacionais”, destaca Júnior Muniz.

Nessa segunda-feira (18) o parlamentar fez uma visita técnica ao complexo automobilístico que vai abrigar três unidades fabris da montadora ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), do secretário de Relações Institucionais e pré-candidato a prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), e de Stella Li, CEO Américas e vice-presidente global da BYD.

De acordo com o conselheiro especial da BYD, Alexandre Baldy, a estimativa é que a montagem de carros comece no último trimestre de 2024.

“É uma obra que estamos vendo sair do papel graças ao esforço do time de Lula na Bahia e que vai gerar mais de dez mil empregos diretos e indiretos. É uma revolução na economia do Estado e com certeza também na vida das pessoas”, pontuou Júnior Muniz.

Ele lembra ainda que o governador Jerônimo sancionou a lei aprovada na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) que concede isenção na cobrança de IPVA para veículos elétricos de até R$ 300 mil como estímulo à produção e consumo desse modelo mais sustentável.

