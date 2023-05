Cezar Black vai tirar 3 anos de licença de emprego em hospital

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal concedeu uma licença de três para o enfermeiro e ex-BBB Cezar Black. A autorização foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF) desta sexta-feira (5). No texto, o subsecretário de gestão de pessoas, João Eudes Filho, indica que a lincença é para “tratar de interesses particulares”.

Eliminado no 14º paredão, Black atua como enfermeiro no Hospital Universitário de Brasília (HUB) desde 2014. Ele também trabalha nas unidades de terapia intensiva (UTIs) para adultos e recém-nascidos do Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

Segundo a secretaria, o afastamento é um direito do servidor e Black não receberá remuneração no período. A licença poderá ser interrompida a qualquer momento ou prorrogada uma vez pelo mesmo período. A secretaria também esclareceu que o enfermeiro não é investigado por abandono de cargo.

O baiano informou, através de sua assessoria, que “sentiu a necessidade de se afastar por um tempo das atividades operacionais de sua profissão”.

O enfermeiro também explicou a decisão de dar um tempo no trabalho. “Pretendo voltar em breve a atuar, porém neste momento se torna inviável trabalhar na assistência aos pacientes dentro do hospital, pois é um ambiente que requer concentração, silêncio e privacidade, atrapalhando tanto a dinâmica do hospital, quanto a privacidade da equipe e dos pacientes”, completou.

Abandono de emprego

Segundo o Metrópoles, o Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB/Ebserh) informou que, no momento, o enfermeiro não é mais investigado por abandono de emprego.

A procuradora de Cezar Black entrou com um pedido de licença em 6 de abril para tratar de assunto particular. Ela dura 45 dias e poderia ser renovada mais uma única. O licença está vigente até 20 de maio deste ano.

Caso ele não retorne ao trabalho após o período, o processo de instrução de abandono de emprego será retomado.