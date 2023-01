CGDF identifica 3 servidores da Saúde entre presos por atos golpistas

A Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) identificou, até esta quinta-feira (12/1), três servidores do GDF presos por participarem dos atos antidemocráticos em 8 de janeiro. Todos são lotados na Secretaria de Saúde (SES-DF).

Desses três servidores, dois estão aposentados e apenas um tem vínculo ativo com o GDF. Outros casos estão sob investigação da Controladoria do DF.

Outro servidor oriundo da Saúde do DF, mas cedido ao Tribunal de Contas (TCDF), está entre os presos. O médico Frederico Rosário Fusco Pessoa de Oliveira, 60.

Ele consta como um dos presos em Brasília na lista da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF).

Procurada, a secretaria informou que os servidores civis, em exercício, que forem identificados como tendo participado ou contribuído nos atos de invasão e vandalismo registrados na Praça dos Três Poderes, serão “responsabilizados no rigor da Lei.”

Parte dos extremistas seguem à região central da capital da República com pedaços de pau na mão.Marcus Rodrigues/Metrópoles

Aos gritos de “faxina geral” e ao som de hinos brasileiros, um grande grupo de bolsonaristas desce para a Esplanada dos Ministérios a fim de manifestar-se contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo (8/1).Marcus Rodrigues/Metrópoles

Já na altura do Estádio Nacional Mané Garrincha, um caminhão com água (foto na galeria acima) ofereceu a substância aos bolsonaristas, que recusaram por acusarem o vendedor de “petista”. “Não compre água dele, ele é petista”, gritou um manifestante.Marcus Rodrigues/Metrópoles

No último balanço divulgado, a Seape calcula que 1.187 detidos ingressaram no sistema prisional do DF após os casos de terrorismo. Idosos e responsáveis por crianças ou pessoas com comorbidades acabaram liberadas após identificação.

Até essa quarta-feira (11/1), 766 homens chegaram ao Complexo Penitenciário da Papuda, e 421 mulheres foram transferidas para a Colmeia.