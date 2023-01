Chacina no DF: moradores cobram segurança em região de cativeiro

Moradores do Condomínio Vale do Sol, em Planaltina, ainda estão incrédulos com um fato de que uma das residências da região, considerada por eles como calma, acabou usada de cativeiro para Renata Juliene Belchior, 52, e Gabriela Belchior de Oliveira, 25, respectivamente sogra e cunhada da cabeleireira Elizamar da Silva, 39.

“Não temos energia, apenas escuro. Olha o que aconteceu na porta minha casa. Moro aqui há tantos anos e a gente não sabia de nada”, surpreende-se o caminhoneiro José Batista de Almeida, 56.

Para ele, vizinhos poderiam ter visto alguma coisa se tivesse melhor iluminação pública na região. “Quem mora aqui sabe quem entra e sai todo dia. Mas, num escuro desse, o que poderíamos fazer?”, questiona.

Outro morador da área reforça o problema. “Aqui era tranquilo, mas depois que trocaram a companhia de energia vivemos no escuro. Depois disso, começaram os crimes e assaltos”, diz o técnico de prótese Cleuber Cardoso, 40 anos.

Cleuber Cardoso, 40, técnico de próteses

José Batista de Almeida, 56, caminhoneiro

Moradores da região do cativeiro onde foi encontrado o corpo de Marcos Antônio Lopes de Oliveira reclamam da falta de iluminação pública

José e CleuberVinícius Schmidt/Metrópoles

Cadáver identificadoO cadáver do sexo masculino encontrado no cativeiro, nessa quarta-feira (18/1), onde Renata e Gabriela teriam sido presas é de Marcos Antônio Lopes de Oliveira, 54, sogro da cabeleireira Elizamar.

A profissional de beleza e os três filhos foram os primeiros membros da família a desapareceram. Foi a partir do sumiço deles que se desencadeou a busca por mais seis pessoas, as quais, algumas, já tiveram confirmação de morte.

Os desaparecidos e mortos até agora são:

Elizamar da Silva (morta), 39, cabeleireira;Thiago Gabriel Belchior (desaparecido), 30, marido de Elizamar;Rafael da Silva (morto), 6, filho de Elizamar e Thiago;Rafaela da Silva (morta), 6, filha de Elizamar e Thiago;Gabriel da Silva (morto), 7, filho de Elizamar e Thiago;Gabriela Belchior de Oliveira (morta), 25, cunhada de Elizamar e irmã de Thiago;Renata Juliene Belchior (morta), 52, sogra de Elizamar e mãe de Thiago;Marcos Antônio Lopes de Oliveira (morto), 54, sogro de Elizamar e pai de Thiago;Cláudia Marques (desaparecida), ex-mulher de Marcos;Ana Beatriz Marques (desaparecida), filha de Marcos com Cláudia.