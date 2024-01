Confira como foi a cerimônia de posse dos novos conselheiros tutelares em Teixeira de Freitas

Cerimônia de posse dos novos conselheiros tutelares (Foto: Marley Ribeiro)

A cerimônia de posse dos novos conselheiros tutelares de Teixeira de Freitas ocorreu nesta quarta-feira (10), na Câmara Municipal. Compareceram ao evento secretários municipais, demais representantes do Executivo, Legislativo e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMCDA); imprensa e a comunidade em geral.

Os conselheiros tutelares em questão foram eleitos pelos teixeirenses em outubro de 2023 para o mandato entre os anos de 2024 e 2028. Portanto, os novos membros do Conselho Tutelar serão atores essenciais na proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes teixeirenses nos próximos anos.

Erenildes Batista, conhecida como Inha, foi uma das empossadas e destacou a importância destes profissionais: “a função do Conselho Tutelar é de extrema importância, pois através dele diagnosticamos as violações, agindo em conjunto com a rede de proteção do sistema de garantia de direitos. É de extrema importância que a sociedade esteja em diálogo constante com os conselheiros, para que possamos proteger e promover o bem-estar infantojuvenil”.

“A nossa expectativa é que eles atuem de forma exemplar na defesa dos direitos das crianças e adolescentes do nosso município, pois são atores importantes em prol da defesa da nossa comunidade. Juntamente com equipamentos de garantia de diretos: como o CRAS, CREAS, Ministério Público, Defensoria Pública e Juizado de Menores, por exemplo. Os conselheiros tutelares reforçam a presença do poder público na redução de vulnerabilidades e fortalecimento de vínculos”, disse Geovane dos Santos Santana, presidente do CMDCA.

Cerimônia de posse dos novos conselheiros tutelares (Fotos: Marley Ribeiro)

