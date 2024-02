Chanceler diz que “nem Lula” vai separar brasileiros e israelenses

Em nova provocação, Israel Katz publica imagem com grupos dos 2 países se abraçando: “Ninguém vai separar nosso povo”

Imagem com brasileiros e israelenses abraçados foi publicada pelo chanceler Israel Katz em seu perfil no X reprodução/X – 23.fev.2024

PODER360 23.fev.2024 (sexta-feira)



O ministro de Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, voltou a provocar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em publicação nas redes sociais nesta 6ª feira (23.fev.2024).

Em imagem que mostra um grupo de brasileiros e israelenses abraçados, o chanceler disse que “ninguém vai separar” Brasil e Israel. “Nem mesmo você, Lula”, publicou em seu perfil no X (antigo Twitter) junto à mensagem “Shabat Shalom” –que, traduzida do hebraico, significa um desejo de paz ao próximo.

A publicação adiciona um novo capítulo no tensionamento diplomático entre Tel Aviv e Brasília desde que Lula comparou as ações de Israel na Faixa de Gaza com o extermínio de judeus pela Alemanha nazista.

A declaração, no domingo (18.fev), foi seguida de uma resposta em alto tom do governo israelense, que fez reprimenda pública ao embaixador brasileiro Frederico Meyer no Museu do Holocausto e declarou Lula “persona non grata” (ou seja, que não é bem-vinda) em Israel até que peça desculpas pela fala.

A medida foi considerada descabida pelo Itamaraty, que determinou o retorno imediato de Meyer ao Brasil. Desde então, o governo aposta em pôr “panos quentes” sobre a crise, mas indicou que não fará uma retratação formal.

Leia a linha do tempo do episódio:

18.fev.2024 – Lula compara os ataques de Israel às ações de Hitler contra judeus; 18.fev.2024 – Benjamin Netanyahu critica Lula e classifica sua fala como “vergonhosa”; 19.fev.2024 – ministro de Relações Exteriores de Israel declara Lula “persona non grata” e constrange publicamente embaixador do Brasil no país, Fred Meyer, ao levá-lo para o Museu do Holocausto de Jerusalém; 19.fev.2024 – Brasil chama embaixador Fred Meyer de volta ao país; 19.fev.2024 – ministro de Relações Exteriores do Brasil diz em reunião com embaixador de Israel que Meyer foi humilhado; 19.fev.2024 – no Planalto, avaliação é a de que Lula não pedirá desculpas; 20.fev.2024 – ministro de Relações Exteriores de Israel volta a pedir retratação de Lula e diz que fala do presidente é um “cuspe no rosto dos judeus brasileiros”; 21.fev.2024 – o chanceler posta vídeo com brasileira que estava na rave atacada pelo Hamas e acusa o Brasil de não ter dado tratamento adequado às famílias de brasileiros vítimas do ataque; 22.fev.2024 – Itamaraty responde à brasileira e diz que entrou em contato com as famílias e prestou a devida assistência.