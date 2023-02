Churrascaria em Santos gera polêmica com placa: ‘Opção vegana: se mata’

Uma placa na entrada da churrascaria Nice to Meat, que fica em Santos, no litoral de São Paulo, foi alvo de críticas nas redes sociais. Ao chegar no estabelecimento, os clientes se depararam com os seguintes dizeres: “Sugestão da dona Nice! Opção vegana: se mata!”. Dona Nice é um personagem fictício criado pelo dono da empresa. Fotos da placa foram parar nas redes sociais e o estabelecimento começou a receber uma enxurrada de comentários negativos em suas publicações. Além de apontarem o tom ofensivo da “piada”, algumas pessoas pontuaram que a placa incitava o suicídio. Em um vídeo publicado no Instagram da churrascaria, o dono do estabelecimento se retratou: “A casa tem praticamente um mês e quem segue a casa sabe que a gente tem um cunho extremamente humorístico. A gente tira sarro, a gente brinca com diversos assuntos e um deles são os veganos. Existe a brincadeira do vegano com o carnívoro, enfim, a gente faz piada de tudo, até com a gente, porém eu fui extremamente infeliz em uma dessas brincadeiras”, declarou. O responsável pela Nice to Meat acrescentou que foi “extremamente ofensivo” e tem consciência que passou do limite. “Nesse momento, o que eu posso fazer é me desculpar a todos que ofendi, principalmente os veganos.”

se essa merda de churrascaria “nice to meat” recebesse um processo pesado na cara eu ia achar é pouco, porque escrever na frente do lugar uma incitação ao suicídio só por alguém procurar opções veganas, tinha mais é que ser preso pic.twitter.com/vQRUWPVZbp — rey ♡’ˢ saddie (@stellaradiance) February 3, 2023