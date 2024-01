Chuva deixa SP sem luz e mata um homem com queda de árvore

Temporal deixou pontos da capital alagados e derrubou 200 árvores; marquise do parque Ibirapuera caiu e feriu 4 pessoas

A zona sul da capital ficou sem energia depois das chuvas Reprodução

Patrícia Nadir 9.jan.2024



A cidade de São Paulo registrou chuvas intensas e ventos fortes na tarde de 2ª feira (8.jan.2024). Um homem de 58 anos morreu depois de ser atingido por uma árvore que caiu com a força dos ventos em Itupeva, município a cerca de 70 km da capital paulista. Ele foi atingido ao descer do carro para abrir o portão da garagem.

Moradores voltaram a ficar sem luz em diferentes pontos da cidade. Em nota (íntegra– PDF – 59 kB), a prefeitura, sob a gestão de Ricardo Nunes (MDB), afirmou que a cidade tem 50 árvores sobre a fiação elétrica à espera da Enel para sua remoção.

“Até o momento, não há previsão de atuação da Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na capital. Sem o desligamento da energia elétrica por parte da concessionária, fica impossibilitado o trabalho das equipes da Prefeitura que estão nas ruas intensificando a remoção das árvores caídas para amenizar os transtornos”, afirma.

Em resposta (íntegra– PDF – 42 kB), a Enel não informou a quantidade de endereços prejudicados. Disse apenas que restabeleceu a energia para aproximadamente 70% dos clientes que tiveram o fornecimento impactado com as chuvas recentes.

A queda de árvores e galhos danificou trechos da rede elétrica. A empresa afirma que os municípios mais atingidos na área de concessão foram São Paulo e Santo André. Na capital paulista, Moema, Vila Nova Conceição, Jardim Paulista, Planalto Paulista, Jabaquara, Vila Mariana, Pedreira, Pirituba, Centro e Itaquera foram os bairros mais afetados.

“A companhia reforçou seu plano de ação com aumento das equipes em campo e manobras remotas via sistema de telecomando para minimizar o impacto aos clientes. Técnicos da companhia atuam desde a tarde de ontem, inclusive durante a madrugada, para reconstruir os trechos da rede de distribuição danificados. Cerca de 800 equipes seguirão trabalhando ao longo do dia para restabelecer a energia para todos”.

Estragos O temporal causou diversos pontos de alagamentos. Segundo a Defesa Civil, foram registrados quase 200 chamados de queda de árvore só na capital, 11 chamados para enchentes e alagamentos e nenhum chamado para deslizamento ou desmoronamento.

O Parque Ibirapuera, na zona sul, está temporariamente fechado depois que parte de uma estrutura metálica que estava na marquise do parque caiu. Os bombeiros socorreram 4 pessoas que ficaram feridas e as levaram ao Hospital Israelita Albert Einstein.

Assista a vídeos dos prejuízos (1min48s):