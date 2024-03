“Enquanto Lula derrete, Bolsonaro é ovacionado”, diz Flávio

Em publicação, filho do ex-presidente afirma que sobrenome do governo petista é “crise” e que “nada funciona direito”

O senador não mencionou o presidente Lula nem o ministro da Justiça, Flávio Dino Sérgio Lima/Poder360 – 19.set.2023

PODER360 9.mar.2024 (sábado) – 8h41



O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) usou as redes sociais na 6ª feira (9.mar.2024) para dizer que a popularidade de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), segue crescendo, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva “derrete” em pesquisas de avaliação.

“O sobrenome desse governo é crise. Nada funciona direito, não tem plano econômico, só agenda de desmonte e revanchismo contra Bolsonaro. Enquanto Lula derrete, Bolsonaro é ovacionado onde passa!”, afirmou, em publicação no X (ex-Twitter).

A postagem do senador se dá depois da divulgação de nova pesquisa do Ipec (ex-Ibope) sobre a avaliação do governo Lula. O levantamento mostrou que 33% dos brasileiros avaliam a administração petista como “boa/ótima” e 32% como “ruim/péssima”. Outros 33% dizem que o governo petista é “regular”. Há ainda 3% que não souberam responder.

A avaliação positiva caiu 8 pontos percentuais desde a 1ª pesquisa realizada pela empresa no início do governo. Já a avaliação negativa, subiu 8 pontos percentuais no período. No levantamento anterior, divulgado em dezembro de 2023, 38% avaliavam a gestão petista como “boa/ótima” e 30% consideravam “ruim/péssima”.

Bolsonaro na Bahia No mesmo dia, o ex-presidente Bolsonaro participou de evento em uma igreja evangélica na Bahia. Recebido aos gritos de “mito”, voltou a dizer que é o “ex mais amado do Brasil” e que “quando existe um ex que deixa saudades, é porque algo de muito profundo aconteceu”.

Nos telões, foram exibidas imagens da feira agro de Não-Me-Toque (RS), no início da semana, e ele declarou que não se tratavam de registros antigos.

“A imagem que estava passando há pouco não é de campanha ou pré-campanha, é imagem desta semana. Qualquer lugar que a gente vai no Brasil, graças a Deus, a gente é muito bem recebido”, disse.

Assista (3min13s):

Mais cedo, Bolsonaro já havia sido recebido por uma multidão ao chegar no aeroporto de Salvador. A chegada acabou tumultuada por causa de manifestação realizada por integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e de outros movimentos sociais, que bloquearam um trecho da av. Paralela.

Nas redes sociais, apoiadores do ex-presidente criticaram o ato. Disseram que o objetivo seria impedir a chegada de bolsonaristas ao aeroporto. Já o MST afirmou ao Poder360 que a manifestação era por causa do Dia Internacional da Mulher e pelas mortes de Maria Bernadete, em agosto de 2023, e de Nega Pataxó, em janeiro de 2024, ambas no Estado da Bahia.

Assista (53s):