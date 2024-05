Chuva enche bueiros de Porto Alegre e volta a alagar ruas da cidade

A cidade de Porto Alegre enfrenta mais uma vez problemas com alagamentos devido à chuva intensa que cai nesta quinta-feira (23). Bairros da região central foram os mais afetados, com o nível da água subindo rapidamente e alagando ruas e residências. O trabalho de limpeza precisou ser interrompido em alguns locais devido à situação de emergência. Em trechos dos bairros Menino Deus e Praia de Belas, a água voltou a subir pelos bueiros e bocas de lobo, formando correntezas e impedindo a passagem de veículos. Moradores e comerciantes tiveram que deixar os prédios da região devido ao avanço da enchente. Nas ruas adjacentes à avenida Praia de Belas, como Botafogo, 17 de Junho e Coronel André Belo, também foram registrados repiques da inundação.

A prefeitura informou que a Estação de Bombeamento de Água Pluvial 12 está operando com capacidade reduzida, o que contribui para o acúmulo de água na região. Além disso, o escoamento pelos bueiros em direção ao arroio Dilúvio está comprometido devido à sobrecarga de água do rio Guaíba. Outras regiões da cidade também enfrentam novos alagamentos, como o Centro Histórico, onde a água subiu próximo à praça Montevidéu e ao Mercado Público. Após a água baixar, a cidade enfrenta o desafio de lidar com o acúmulo de lixo e entulho nas ruas e residências afetadas pelos alagamentos. A situação de emergência causada pela chuva intensa coloca os moradores de Porto Alegre em alerta, enquanto equipes de limpeza e órgãos públicos trabalham para minimizar os impactos da enchente na cidade.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA