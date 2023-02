Chuvas: Bahia oferece bombeiros para ajudar no litoral de São Paulo

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) disse nesta quarta-feira (22) que disponibilizou bombeiros militares da Bahia para ajudarem no resgate de mortos e feridos no interior de São Paulo. Durante coletiva de imprensa realizada no Camarote da Polícia Militar, em Ondina, Jerônimo disse que entrou em contato com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“Hoje pela manhã coloquei à disposição do governador Tarcísio bombeiros para principalmente aquelas áreas de resgate de corpos e pessoas ilhadas”, afirmou Jerônimo Rodrigues. Ele disse que ainda que até o final do dia saberá se equipes de apoio serão enviadas.

Segundo o governador, o município de São Sebastião, no litoral norte, seria o destino das forças. Jerônimo Rodrigues lembrou que quando a Bahia enfrentou enchentes em dezembro de 2021, São Paulo foi um dos estados que enviou auxílio de bombeiros.

Os temporais que atingem o litoral de São Paulo neste mês já provocaram 46 mortes, sendo 45 em São Sebastião e uma em Ubatuba. Além de 49 desaparecidos.