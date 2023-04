Relator promete “grandes mudanças” em MP da reestruturação ministerial

Relator da medida provisória (MP) da reestruturação ministerial, o deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL) avisou a aliados que fará “grandes mudanças” em relação ao texto original enviado pelo governo Lula ao Congresso.

Em conversa nos bastidores, Isnaldo argumenta que as mudanças seriam necessárias para atender pedidos de parlamentares. Nesse cenário, tem dito, seria necessário fazer ajustes no texto para garantir a aprovação da MP.

O primeiro passo para saber onde cortar foi uma “limpa” na lista de 154 emendas apresentadas pelos congressistas. O relator também tem mantido conversas com alguns dos ministros mais interessados na MP da Esplanada.

Nos últimos dias, Isnaldo esteve, por exemplo, com o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, e com a ministra da Gestão, Esther Dweck. Ele também deve conversar em breve com Carlos Fávaro, da Agricultura.

ConabUma das questões analisadas é o destino da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. A MP original transfere órgão para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas parte do Congresso quer mantê-lo na Agricultura.

Para alcançar um consenso, Isnado afirma que pode até mesmo pedir mais tempo para entregar seu relatório. Segundo o plano de trabalho, o texto será apresentado na próxima terça-feira (25/4).