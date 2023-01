Chuvas deixam cidades alagadas, destroem casas e danificam estradas no Sudeste

As fortes chuvas que atingem o país nos últimos dias, principalmente o Sudeste, deixaram cidades alagadas, casas destruídas e estradas danificadas. Em São Paulo, por exemplo, a Rodovia Tancredo Neves (SP-032), que passa por Caieiras, ficou interditada devido ao alagamento. Em Caieiras, além de vias alagadas, foram registradas ocorrências de movimentações de terra. Contudo, ninguém ficou ferido. A mesma situação aconteceu em Franco da Rocha. A Defesa Civil da cidade disse que ruas ficaram alagadas e teve até moradores que ficaram ilhados. Já na capital paulista houve o desabamento da parte de um prédio, localizado no bairro da Liberdade. O local foi isolado pela Defesa Civil e, assim como os demais casos, não houve vítimas. Na cidade de São Paulo também foi registrado a queda de uma árvore. No Rio de Janeiro, especificamente em Niterói, ruas também ficaram alagadas e uma casa desabou na comunidade Igrejinha, no bairro Largo da Batalha, na manhã desta sexta-feira, 6. Um casal e três filhos estavam no momento do desabamento e saíram ilesos. Em Minas Gerais, a Defesa Civil de Belo Horizonte registrou pelo menos 67 ocorrências em decorrência das fortes chuvas que aconteceram entre quinta-feira, 5, e esta sexta-feira. Entre os registros estão deslizamentos, abatimento de piso, infiltração, trincas e ameaça de enchentes ou inundações. Levantamento feito pelo órgão aponta que desde quinta-feira foram feitos, pelo menos, oito registros envolvendo risco de destruição ou desabamento de muro. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), chuvas intensas devem seguir em parte das regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste do país neste fim de semana. Além disso, também há previsão de ventos intensos e riscos de alagamentos, descargas elétricas e queda de galhos de árvores. Para sábado, 7, e domingo, 8, a previsão indica volumes significativos de chuva em seis estados: Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

