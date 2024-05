Chuvas deixam mais de 700 desabrigados em Santa Catarina; 24 cidades são afetadas

No último final de semana, oito municípios do estado de Santa Catarina entraram em estado de emergência, entre eles São João do Sul, Passo de Torres, Sombrio, Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Maracajá, Araranguá e Rio do Sul. Os temporais afetaram 24 cidades, que são em sua maioria localizados na região do Vale do Itajaí. A Defesa Civil de Santa Catarina foi acionada pelo governador Jorginho Mello (PL), e estão monitorando a possível elevação dos rios e lagos. Ainda conforme a Defesa Civil, no último domingo (19), 117 pessoas estavam desalojadas e outras 654 desabrigadas, sendo 483 só na cidade do Rio do Sul, sendo a primeira cidade a decretar situação de emergência. “Determinei a ativação do Centro para monitorar a situação das chuvas e estarmos preparados para dar todo o suporte à população e aos municípios atingidos, com uma pronta resposta. Mesmo a previsão indicando melhora no tempo a partir de amanhã (segunda), continuamos atentos ao cenário”, explicou o governador Jorginho Mello.

No site da Defesa Civil de SC, há algumas recomendações a serem seguidas em casos de chuvas. Confira: Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas locais nas redes oficiais da SDC; Não trafegue em áreas sujeitas a alagamentos; Não transite em pontes ou pontilhões submersos; Cuidado redobrado com crianças próximas a rios ou ribeirões; Reforce a segurança em telhados e estruturas que possam ser afetadas por ventos fortes; Evite atividades ao ar livre durante temporais e busque local abrigado; Fique atento a inclinação de postes e árvores; Fique atento aos movimentos de terra ou rochas próximas a sua residência; Fique atento a rachaduras em muros e paredes. Nas redes sociais oficiais da DC de Santa Catarina há boletins diários sobre a previsão da chuva e o desta segunda-feira (20), foi informado que a previsão para o estado nos próximos dias é de tempo bom, seco, com predomínio de sol em quase todas as regiões do estado.

