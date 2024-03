Moradores da região central de São Paulo sofrem com novo apagão

Os moradores de algumas regiões do centro de São Paulo, como a Vila Buarque, voltaram a ser afetados pela falta de energia nesta quarta-feira, 20. O episódio acontece dois dias após os moradores ficarem horas sem eletricidade devido a um apagão em vários bairros, e menos de um dia depois do restabelecimento do serviço pela Enel Distribuição São Paulo. O Hospital Santa Isabel, da Rede D’Or, também foi afetado e está operando com gerador de energia. Nas redes sociais, diversos moradores expressaram indignação com a situação e questionaram a Enel sobre a falta de luz na região. A concessionária ainda não se pronunciou sobre o novo episódio de interrupção no fornecimento de energia.

Na última segunda-feira, moradores de bairros como Vila Buarque, Higienópolis e Santa Cecília já haviam relatado problemas semelhantes. Comércios, escolas, residências e hospitais, incluindo a Santa Casa, foram afetados, atingindo cerca de 35 mil pessoas. A Enel, empresa responsável pela distribuição na capital, informou que a interrupção do fornecimento de energia ocorreu devido a um problema na rede subterrânea na região. O Hospital da Santa Casa teve de remarcar exames e procedimentos e funcionou ao longo do dia com alimentação de energia por geradores.

O ministro de Minas e Energia convocou o presidente da Enel para prestar esclarecimentos sobre a situação. Apesar de a concessionária ter confirmado o restabelecimento de 95% dos consumidores afetados, a região voltou a enfrentar novos problemas com a falta de energia. O Tribunal de Contas do Município de São Paulo anunciou a criação de um grupo de estudo para analisar questões contratuais da Enel e os prejuízos causados pela interrupção no fornecimento de luz.

*Reportagem produzida com auxílio de IA