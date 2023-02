Chuvas devem continuar a atingir o litoral norte de São Paulo até sexta-feira

Após sofrer com fortes chuvas durante os dias que antecederam o feriado do Carnaval, a região do litoral norte de São Paulo deverá seguir com a forte precipitação nas próximas horas. De acordo com o Climatempo, a previsão para a região é de chuvas todos os dias até a próxima sexta-feira, 24, e o risco para novos deslizamentos de terra é considerado altíssimo. Na última semana, os índices de precipitação registraram números históricos, que assolaram o litoral e causaram a morte de 48 pessoas mortas, além de dezenas de desaparecidos. Na previsão, há a descrição da possível ocorrência de pancadas de chuvas com riscos de temporais entre as próximas tardes e noites. No acumulado, as precipitações deverão ter, em média, de 30 a 50 milímetros de chuvas diariamente. Caso as chuvas atingem esses números em um pequeno período de tempo, é possível que novos alagamentos ocorram. “Com toda a chuva que caiu no litoral norte no último fim de semana, a situação torna-se ainda mais crítica com os temporais previstos para os próximos dias. O solo já muito encharcado fica bastante vulnerável para o risco de novos deslizamentos”, explica o site que realiza medições climáticas. Além das chuvas, o ar quente e úmido auxiliam na sensação de abafamento. Entre domingo, 26, e a terça-feira, 28, as instabilidades meteorológicas devem seguir com a continuidade das chuvas devido a passagem de uma frente fria.

