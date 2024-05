Chuvas no RS: chega a 78 número de mortos; municípios afetados são 341

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, subiu para 78 o número de mortos em decorrência das enchentes que atingem o estado. O boletim foi divulgado às 18h, deste domingo (5/5), com o dados mais recentes sobre a tragédia climática que já afetou 341 municípios.

Confira os dados:

Municípios afetados: 341 Pessoas em abrigos: 18.487 Desalojados: 115.844 Afetados: 844.673 Feridos: 175 Desaparecidos: 105 Óbitos confirmados: 78 Óbitos em investigação: 4 De acordo com o órgão, em relação aos óbitos em investigação, é apurado se eles têm relação com os eventos meteorológicos.

O trabalho de resgate envolve aproximadamente mil militares das Forças Armadas, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e união entre Governo Federal, estado e municípios.

Catástrofe atinge centenas de cidades no Rio Grande do Sul Ricardo Stuckert / PR

O episódio já é considerado o maior desastre natural da história do RS Ricardo Stuckert / PR

As enchentes destruíram imóveis e estradas Ricardo Stuckert / PR

Municípios estão ilhados e sem comunicação Ricardo Stuckert / PR

As chuvas também afetaram serviços de infraestrutura, como água e luz Ricardo Stuckert / PR

Lula, ministros e representantes do Legislativo e Judiciário discutiram soluções para o RS Ricardo Stuckert / PR

Governos federal, estadual e municipal ainda avaliam impactos Ricardo Stuckert / PR

Serviços de infraestrutura Conforme a Defesa Civil, além de atualizar sobre as questões humanitárias, os boletins também informam a situação do fornecimento de água, energia elétrica e telefonia, bem como, sobre bloqueios totais ou parciais de rodovias estaduais e o panorama nas escolas da Rede Estadual.

Confira os dados:

CEEE Equatorial: 163 mil pontos sem energia elétrica (9% do total de clientes); RGE Sul: 261 mil pontos sem energia elétrica (27% do total de clientes); Corsan: 854.486 clientes sem abastecimento de água (27% do total); Tim: 34 municípios sem serviços de telefonia e internet; Vivo: 40 municípios sem serviços de telefonia e internet; Claro: 24 municípios sem serviços de telefonia e internet. Já em relação a Rede Estadual, a orientação para o retorno das aulas só será divulgada após reunião com todas as Coordenadorias Regionais de Educação do Estado.

Das 733 escolas estaduais gaúchas, 278 foram danificadas e 36 estão servindo de abrigo. Segundo o boletim, 247.228 estudantes estão sendo impactados pela suspensão das aulas, em razão das chuvas.

Em relação as rodovias estaduais gaúchas, neste domingo (5/5), são 110 trechos em 61 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes. As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

Conforme a Defesa Civil, a Secretaria de Logística e Transportes (Selt) trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível, de maneira a garantir o tráfego de veículos e pedestres.

Resgate das vítimas Vinte mil pessoas foras resgatadas, até este domingo (5/5), de áreas de risco afetadas pelas enchentes que atingem o Rio Grande do Sul.