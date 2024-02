Cid Moreira sofre tentativa de assalto; bandido usava taco de madeira

1 de 1 foto-Cid-Moreira – Foto: nullCid Moreira e a esposa, Fátima Sampaio, sofreram uma tentativa de assalto na Marginal Tietê, em São Paulo, no último dia 4. O assaltante que abordou os dois segurava um taco de madeira e tentou quebrar o vidro do carro em que o casal estava.

O jornalista de 96 anos voltava de uma festa e esperava em um sinal de trânsito na Rodovia Presidente Dutra, quando foi abordado pelo bandido.

Cid-Moreira-Processo

foto-Cid-Moreira

Cid Moreira e a esposa, Maria de Fátima

Foto-Cid-moreira-jornalista (2)

No processo, o casal é acusado de homofobia e até de trabalho infantil Reprodução/ Instagram

****Foto-Cid-moreira-jornalista (4)

Após se formar, passou a trabalhar na rádio Bandeirantes e na Propago Publicidade. Tempos depois, mudou-se para o Rio de Janeiro e foi contratado pela rádio Mayrink Veiga, onde obteve as primeiras experiências em TV Reprodução/Instagram

*****Foto-Cid-moreira-jornalista (1)

Longe da TV desde então, apenas com aparições esporádicas, Cid Moreira passou a compartilhar um pouco do seu dia a dia por meio das redes sociais. Em 2021, no entanto, teve o nome envolvido em grande polêmica Instagram/Reprodução

“Estávamos voltando da festa da revista [Caras], um homem que estava na avenida veio na nossa direção e começou a tentar quebrar o vidro do carro. Foi um horror!”, disse Fátima à Caras Brasil.

Fátima, que não soube dizer se o bandido portava arma de fogo, afirmou que Cid ficou apavorado: “Ele ficou com medo. A nossa sorte foi que o sinal ficou verde na hora e conseguirmos acelerar o carro de volta para casa”.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?