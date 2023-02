Com Erro Gostoso, Simone bate recorde com carreira solo

Simone Mendes tem conquistado expressivos resultados na nova fase de sua carreira, em jornada solo. A cantora conquistou um recorde no Spotify com a música Erro Gostoso.

A canção, de sábado (25/2) para domingo (26/2), saltou da 29ª para a 22ª posição no Spotify, no top 50 Brasil da plataforma de áudio, ranking do qual a dupla Simone & Simaria nunca fez parte.

Show Simone Mendes no centro de tradições nordestinas em São Paulo

Show Simone Mendes no centro de tradições nordestinas em São PauloReprodução/ Instagram

Show Simone Mendes no centro de tradições nordestinas em São Paulo

Show Simone Mendes no centro de tradições nordestinas em São PauloMarcelo Sa Barreto / AgNews

Show Simone Mendes no centro de tradições nordestinas em São Paulo

Show Simone Mendes no centro de tradições nordestinas em São PauloFoto: Marcelo Sa Barreto / AgNews

Simone Mendes (Reprodução: Instagram)

Simone Mendes Simone Mendes (Reprodução: Instagram)

Cantora Simone Mendes

Simone Mendes Reprodução/Instagram

Erro Gostoso integra o EP Cintilante, o primeiro do DVD da cantora em carreira solo. A gravação ocorreu no final do ano passado, na Villa Mandacaru, na cidade de Itu, no interior de São Paulo, em um registro intimista para 300 convidados entre amigos, familiares e fãs.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.