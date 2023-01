Cinco jogadores disputam vaga na zaga do Bahia para a estreia; Veja opções

Os tricolores vivem a expectativa pela estreia do Bahia na temporada 2023. Amanhã, o Esquadrão entra em campo diante da Juazeirense. A partida será às 19h15, no estádio de Pituaçu. No primeiro jogo do ano, o sistema defensivo é a maior incógnita do time.

A zaga tricolor foi completamente reformulada para o ano que se inicia. Dos zagueiros que participaram da campanha do acesso à Série A, apenas o garoto Gabriel Xavier foi mantido no elenco. Outros quatro jogadores chegaram para o setor e disputam a titularidade.

O técnico Renato Paiva ainda vive a expectativa de contar com reforços. A previsão da CBF é de que a janela de transferências se inicie amanhã, o que inviabilizaria a inscrição dos novos jogadores em tempo para o jogo contra a Juazeirense. Os atletas precisam ter os nomes publicados no BID até hoje.

O Bahia, no entanto, aguarda pela antecipação do período de inscrições e trabalha para ter os jogadores na partida. Sendo assim, cinco nomes brigam por duas vagas. Além de Gabriel Xavier, Kanu, David Duarte, Marcos Victor e Raul Gustavo estão na disputa.

Nos treinos, Renato Paiva tem indicado a formação com Kanu e Raul Gustavo na equipe titular. Raul é canhoto e, na teoria, concorre por um lugar no time com Gabriel Xavier. Apesar de boa parte dos treinos de pré-temporada terem sido fechados, é possível ter uma ideia do que esperar do sistema defensivo tricolor.

Pelo modelo de jogo que será adotado no Esquadrão após a venda da SAF para o Grupo City, a prioridade é ter atletas que construam o jogo desde a defesa e possam jogar com a linha alta. Durante a apresentação, o zagueiro David Duarte falou sobre os treinos com Renato Paiva e destacou o estilo do português.

“O Paiva gosta desse estilo de jogo [de construção]. Não só eu e o Marcos [Victor], todos que estão aqui tem qualidade para jogar. São rápidos, são novos. Eu também sou novo, mesmo sendo o mais velho com 27 anos. Todos estão prontos e têm qualidade para jogar com o professor Paiva”, disse.

Não será novidade também se o treinador optar por um esquema com três zagueiros. Ele ainda não trabalhou essa possibilidade nos treinos, mas já utilizou a formação em outras equipes por onde passou.

“Me perguntaram muitas vezes por treinar o Independiente del Valle com três zagueiros, qual era a minha forma preferida de jogar. A minha resposta é sempre a mesma. No Benfica, durante 18 anos, jogamos no 4-3-3 e às vezes 4-4-2. Mas dizer que o que eu quero e gosto de fazer é perceber os jogadores que temos, as características e aí definir um sistema. Para mim isso é essencial e quem vai definir o sistema é a característica dos jogadores”, disse o treinador ao ser apresentado no Bahia.

Problema

Apesar de trabalhar com a ideia de poder inscrever os reforços, o Bahia terá um grande problema caso a janela não seja antecipada. Atualmente apenas Gabriel Xavier tem condições de jogo. Nesse cenário, o tricolor seria obrigado a improvisar no setor. Os volantes Rezende e Miqueias surgem como opções.

Hoje, o Bahia faz o último treino da pré-temporada. Será nesta atividade que Renato Paiva definirá a equipe para a estreia no Campeonato Baiano.