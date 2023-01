Cinco novos documentos confidenciais são encontrados na casa de Biden

A Casa Branca revelou que foram encontrados cinco novos documentos confidenciais na casa da família do presidente Joe Biden. As páginas estavam em uma sala ao lado da garagem da residência, que fica em Delaware, nos Estados Unidos (EUA). As informações são do G1.

Os documentos se somam a outros encontrados na última quinta-feira (12/1), também na casa da família, e em novembro de 2022, localizados em um escritório em Washington. Os papéis são da época em que Biden era vice-presidente, entre 2009 e 2017, mas a guarda deles é ilegal. Isso porque a lei norte-americana proíbe que pessoas que deixam os cargos de presidente e vice mantenham documentos oficiais com elas.

InvestigaçãoO presidente da Câmara de Representantes dos EUA, Kevin McCarthy, pediu que o Congresso abra uma investigação sobre os achados. De acordo com o político, o caso “é um novo passo em falso da administração de Biden”.

Embora não haja definição sobre os próximos passos dos congressistas, a procuradoria geral do país nomeou um advogado para investigar o caso. Robert Hur vai avaliar se houve uso indevido de documentos por parte de Joe Biden.