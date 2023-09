CPMI do 8/1 cancela depoimento de Alan Diego, blogueiro “homem-bomba”

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas cancelou o depoimento do blogueiro Alan Diego dos Santos Rodrigues, um dos condenados pela tentativa de atentado à bomba em Brasília (DF). A sessão havia sido marcada para esta quinta-feira (28/9).

Em comunicado, a secretaria da CPMI explicou que “tendo em vista a previsão de baixo quórum da sessão e que o tema do evento do aeroporto já foi debatido, a reunião da CPMI de amanhã [quinta] foi cancelada”.

O depoimento de Alan Diego havia sido proposto pelos deputados Carlos Sampaio (PSDB-SP), Duarte Jr. (PSB-MA) e Duda Salabert (PDT-MG) e pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF). Eles argumentaram que, em depoimento à polícia, o blogueiro disse que recebeu o explosivo no acampamento golpista armado em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília.

A CPMI já ouviu outros dois condenados pela tentativa de atentado: o empresário George Washington de Oliveira Sousa e o blogueiro Wellington Macedo de Souza.

O depoimento do blogueiro Alan Diego ainda não foi remarcado.

Bomba em caminhão Na véspera do Natal de 2022, equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e do Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF), com apoio da Polícia Federal (PF) e da Polícia Civil (PCDF), se mobilizaram em área próxima ao Aeroporto de Brasília para desarmar uma bomba encontrada em um caminhão no local.

O artefato tinha potencial de provocar sérios danos à região ou “uma tragédia”, como definiu o diretor-geral da Polícia Civil do DF, Robson Cândido, à época.

Com informações da Agência Câmara Notícias.