Cine Horror Festival apresenta mostra na Sala de Cinema Walter da Silveira

Em colaboração com a Fundação Cultural do Estado da Bahia Bahia, a Mostra de Cinema Cine Horror traz no mês de fevereiro o documentário “Deodato Holocaust” e o filme “O Último Mundo dos Canibais”, com exibições únicas e gratuitas neste sábado (11), das 15h às 19h, na Sala Walter da Silveira.

A mostra é dedicada exclusivamente a filmes de gênero fantástico (horror, suspense, trash, b-movies, fantasia, ficção-científica e thrillers) e surgiu em 2016 com a ideia de promover e divulgar o gênero fantástico no Brasil.

A exibição contempla o diretor italiano Ruggero Deodato, morto em 2022 aos 83 anos. O cineasta é famoso pelos seus filmes violentos e sangrentos, mas principalmente pela polêmica envolvendo suas criações – por conter cenas de sadomasoquismo e assassinato real de animais. Na mostra será possível conhecer mais do famoso diretor com a exibição do documentário em sua homenagem, e um de seus filmes clássicos do horror dos anos 1970 . Deodato Holocaust (2019) e O Último Mundo dos Canibais (1977).