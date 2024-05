O cantor Netto Galdino e grupo Bufalô lançam música praiana #CheiroDoMar

Mergulhe na nova onda musical com #CheiroDoMar!☀️

O Grupo Bufalô & Netto Galdino trazem para você uma mistura refrescante de ritmos que capturam a essência da costa brasileira. Esta canção é uma celebração da vida praiana, com batidas que evocam o balanço das ondas e a liberdade do espírito litorâneo.

A canção é um convite para deixar de lado as preocupações e se entregar ao relaxamento que só a praia pode oferecer.

#CheiroDoMar é mais do que uma música; é uma experiência sensorial que promete transportar os ouvintes diretamente para a areia sob seus pés e o sol em sua pele.

Disponível em todas as plataformas de música, esta faixa é o acompanhamento perfeito para seus momentos de lazer e diversão.

Não perca a chance de criar memórias inesquecíveis com nosso modelo pré-editado no CapCut. Compartilhe sua paixão pelo mar e pela música, e deixe que #CheiroDoMar seja a

trilha sonora do seu momento na praia!

☀️

Faça um vídeo pré editado com suas fotos:

https://www.capcut.com/t/ZmFqugg8V/ Cheiro do mar ☀️

(Marque @nettogaldino e @oficialbufalo)

Ouça no seu app preferido e coloque na sua playlist:

https://tr.ee/OhFxm3HdFQ

A Bufalô nasceu em 2014 em berço mineiro sempre presente nos eventos culturais da região, dividindo palco com grandes artistas como: Lagum, Daparte, Enversos, Graveola, Ventania e muito mais.

Iniciando os trabalhos autorais em 2017 com lançamentos de singles como “Morena” e “Lua”, e em 2018 o primeiro EP “Novo Céu” com 4 faixas, em 2020 “Saudade” um single importante que fechou um ciclo da banda.

Após um hiato que ocorreu entre 2020 a 2022 por contada pandemia, a banda se reestruturou com uma nova formação em trio composta por: Lucas Maciel (Voz e Violão), Vinícios Alves (Baixo) e Thiago Oliveira (Guitarra)

E desde então o retorno tem sido aclamado pelo público que ja somam mais de 500 mil plays nas novas músicas que foram lançadas a partir de 2023: “Desconectar”, “Desejos” e o último lançamento “Búzios”.

Netto Galdino é um cantor, intérprete, compositor, beatmaker e produtor musical que se destaca pela sua versatilidade e criatividade. Nascido na cidade Caravelas (BA), ele começou a sua trajetória artística em projetos sociais culturais filantrópicos como o Movimento Cultural Arte Manha, que promove a cultura e a arte na região.

Ao longo da sua carreira, ele vivenciou experiências em meio a diversos gêneros musicais, tais como: mpb, forró tradicional, samba, axé music, reggae, entre outros estilos com elementos da música Afro Latina, assim o R&B, rap, reggaeton, trap, funk ao pagodão baiano urbano. Ele também se aventurou na produção musical, criando beats e arranjos para as suas próprias canções e para outros artistas.

Netto Galdino é um artista premiado e reconhecido pelo seu talento e originalidade. Ele foi ganhador de festivais culturais do estado da Bahia, como o FESTIVAL ANUAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL (FACE 2014 e 2015) e o Festival Novos Talentos IBahia e Governo do Estado da Bahia (2016). Ele também foi representante do nordeste na Cypher RapBox, um dos maiores canais de rap do Brasil, e participou de várias produções musicais de grandes artistas da nova MPB, como: Rico Dalassam, Mandah Lopes, CaioG, Dona NYNA, entre outros.

Além da música, Netto Galdino também se envolveu em projetos sociais e ambientais, como instrutor de audiovisual no projeto Arca das Artes e participante de vários espetáculos sócio ambientais com o Grupo cultural de antropologia Afro-Indigena UMBANDAUM em parceria com Meros do Brasil, Projeto Baleia Jubarte, Projeto Budiões e vários outros projetos de conservação ambiental.

Netto Galdino é um artista que busca constantemente se reinventar e se expressar através da sua arte. Ele é uma referência para a nova geração de músicos brasileiros que misturam influências e sonoridades de forma criativa e autêntica.