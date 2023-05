Cinegrafista da TV Brasília morre aos 59 anos em acidente de trânsito

Vítima estava em um carro de passeio quando foi atingida por um caminhão na madrugada desta sexta-feira (5/5) 05/05/2023 7:56, atualizado 05/05/2023 8:00

Reprodução

O cinegrafista da TV Brasília Orlando Rosa (foto em destaque), de 59 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (5/5) após sofrer um acidente de carro na DF-003, em frente à Novacap. Rosa sofreu um traumatismo craniano.

De acordo com a Polícia Militar do DF (PMDF), Orlando estava em um carro de passeio quando foi atingido por um caminhão. A causa do acidente ainda não foi informada.

A 4ª Delegacia de Polícia (Guará) investiga o caso.

