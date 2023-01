Ciro Nogueira defende Bolsonaro de críticas e rebate Santos Cruz: ‘General de pijama’

O ex-ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI) utilizou as suas redes sociais nesta quarta-feira, 4, para rebater as recentes declarações do ex-ministro da Secretaria Geral da Presidência da República a Jair Bolsonaro, o general Santos Cruz. Em entrevista à CNN, o militar classificou o ex-mandatário como um ‘populista’ e afirmou que Bolsonaro não é um ‘líder de direita’ por passar quase dois meses sem um recado aos seus apoiadores e eleitores no fim das eleições presidenciais – decisão ao qual Cruz classificou como ‘inaceitável’. “Esse show que se viu não tem nada de direita. O Bolsonaro, como populista, investiu no extremismo. A direita é composta por gente equilibrada, gente que sabe conviver com a diversidade de ideias. A direita não é esse show que se assistiu Por isso, eu penso que o ex-presidente Bolsonaro não preenche as condições para liderar a oposição. Isso precisa ser feito com seriedade e trabalho e não com show de mídia”, disse o membro das Forças Armadas após ressaltar que a ida do ex-presidente aos Estados Unidos nos últimos dias do mandato inviabiliza a liderança em uma “oposição de qualidade”. Nogueira, mesmo sem citar nominalmente o militar, enviou seu recado a um “general de pijama” e criticou quem “prejudica a direita” ao se “transvestir de porta-voz utilitário da esquerda fantasiado de conservador”. “Reconheça sua insignificância ao falar de líderes de milhões no Brasil”, publicou o político.

