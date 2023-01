Integrante histórica do PSDB, Mara Gabrili deixa partido após 19 anos  

A senadora Mara Gabrilli anunciou que está deixando o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) após 19 anos. Através das redes sociais, a política agradeceu os ex-ministros José Serra e Gilberto Kassab, responsáveis por abrir as portas do partido. No comunicado, Gabrilli afirmou que se juntará ao Partido Social Democrático (PSD). “Saio com gratidão, levando comigo a missão de continuar trabalhando pelo Brasil”, disse a senadora de São Paulo, que tem mandato até o fim de 2026. Nas últimas eleições, Gabrilli foi candidata à vice-presidência da chama de Simone Tebet (MDB).

