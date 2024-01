Cissa Guimarães mostrou contracheque da Globo nas tratativas com EBC

Para definir seu salário como apresentadora do programa Sem Censura, da TV Brasil, Cissa Guimarães mostrou um contracheque da TV Globo, emitido em março de 2020. O documento informa que a atriz recebeu, naquele mês, um salário bruto de R$ 160 mil da emissora.

Com os descontos, o salário de Cissa em março de 2020 ficou em pouco mais de R$ 120 mil. No contrato firmado com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o salário da apresentadora ficou em R$ 70 mil por mês, ou seja, R$ 840 mil pelos 12 meses contratados.

A apresentadora Cissa Guimarães e o presidente Lula Reprodução

Cissa Guimarães gravou jingle para Lula na campanha de 2022 Reprodução

Cissa Guimarães apresentará Sem Censura na TV Brasil, da EBC Tomaz Silva/Agência Brasil

Cissa Guimarães apresentará Sem Censura na TV Brasil, da EBC Agência Brasil

“O valor do salário da atriz/apresentadora Cissa Guimarães apresentado no contracheque da TV Globo, para efeito de comparação, pode indicar inicialmente que estaremos pagando um valor mensal bem mais baixo do que ela recebia”, avaliou a EBC, em documento.

“Porém, se considerarmos que como funcionária da TV Globo ela recebia para atuar como atriz e apresentadora, precisando estar disponível a qualquer tempo e para qualquer trabalho, justifica a redução, visto que na EBC ela atuará apenas como apresentadora, podendo exercer outras atividades como atriz em outros produtos audiovisuais ou em teatro”, argumentou a empresa.

Além de Cissa, fazem parte da equipe de apresentação um maquiador e cabeleireiro, um figurista, um assistente de figurino e uma camareira.

Para estabelecer o valor dos salários, a EBC realizou uma pesquisa de mercado, que consta no projeto de produção. A empresa calculou uma despesa de R$ 1,5 milhão com os salários da apresentadora e sua equipe. O Sem Censura reestreia no dia 26 de fevereiro.

Vai que Cola Além de Cissa Guimarães, a EBC incluiu na produção do Sem Censura outros profissionais que trabalham na TV Globo. O diretor, o 1º assistente de direção, o maquiador de Cissa e o responsável pelo conteúdo de redes sociais do programa da TV Brasil exerceram atividades no humorístico Vai que Cola até 2023.

O Vai que Cola já teve em seu elenco o comediante Paulo Gustavo e mantém os atores Marcus Majella e Samantha Schmütz. O humorístico teve contrato renovado para a 12ª temporada em 2024.

Já o 2º assistente de direção do Sem Censura, a figurinista, assistente de figurino, camareira e o responsável pela produção de personagens atuavam na série Sem Filtro, da Netflix, com Ademara, Mel Maia e Luisa Perissé. A segunda temporada da série deve estrear no primeiros meses de 2024.