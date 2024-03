Vídeo: Nego do Borel empurra filho de Otávio Mesquita ao vivo no SBT

O Passa ou Repassa foi além da brincadeira no Domingo Legal deste 3 de março. Isso porque o cantor Nego do Borel partiu para cima de Luiz Otávio Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita, enquanto o programa estava ao vivo no SBT.

Tudo começou quando Celso Portiolli relembrou a luta entre Nego do Borel e MC Gui, na qual o MC saiu vitorioso. Luiz Otávio então zombou do funkeiro, que atravessou o palco para tirar satisfação com o influencer.

Assista:

Nas imagens, é possível ver que Nego do Borel vai até a equipe adversária, encara e fala coisas para Luiz Otávio fora do microfone. Logo depois, o cantor empurra o filho de Otávio Mesquita com força, enquanto os outros convidados tentam acalmá-lo.

Mas as provocações não pararam por aí. Luiz pegou o microfone e voltou a falar com o artista: “Esse é você, [um] covarde. Só sabe empurrar, está acostumado”. Logo o apresentador Celso Portiolli entrou na confusão e levou Nego do Borel de volta para a bancada da equipe com a qual ele participava do dominical. “Vem aqui, você veio aqui pra brincar”, advertiu Celso.

MC Gui e Nego do Borel faturaram milhões em luta de boxe MC Gui e Nego do Borel subiram no ringue no último sábado (24/2) e se enfretaram pelo Fight Music Show 4, que reune cantores e influenciados. Os funkeiro, que lutaram boxe pela primeira vez, receberam valores milionários pelo desafio.

De acordo com Leo Dias, o paulista, que saiu como o grande vencedor da noite, embolsou mais de R$ 2 milhões, valor que corresponde ao prêmio pelo triunfo e patrocínios. Já Borel, mesmo com a derrota, ganhou R$ 1,2 milhão.

Apesar do valor milionário, o recebimentos dos funkeiros ficou abaixo do que Popó e Kleber Bambam embolsaram. O ex-BBB foi nocauteado pelo tetracampeão mundial em 36 segundos na madrugada do último domingo (25/2) durante o evento Fight Music Show. Apesar da surra histórica que levou na luta de boxe, o influenciador recebeu uma premiação milionária.

Segundo o colunista Leo Dias, Bambam faturou R$ 6 milhões com a luta e os valores arredondados pagos pelos patrocinadores. Popó, por sua vez, recebeu R$ 5 milhões. Logo depois da luta, marcada por provocações, Bambam e Popó gravaram vídeos juntos nas redes sociais em tom amistoso.

“Estou muito feliz, lutei com esse campeão aqui, essa fera aqui. Foi uma honra, primeira vez minha. A mão do cara é pesada demais, o Whindersson Nunes aguentou bem. Fizemos um show, né?”, disse Bambam.

“Te falar: maior evento que já teve na história do Brasil. De números, de visualização, internet, Instagram, internet bombou, os seus patrocínios parabéns, os meus também parabéns. Fico feliz! E fico feliz de ter sido seminocauteado pelo campeão”, completou o bodybuilder.