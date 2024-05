Clarice Coppetti deve assumir como presidente interina da Petrobras

O Conselho de Administração da Petrobras se reúne nesta quarta-feira (15/5), às 11h, para falar sobre a demissão de Jean Paul Prates. Em seu lugar, interinamente, assumirá Clarice Coppetti, atual diretora de Assuntos Corporativos da estatal. O Metrópoles confirmou a informação.

O presidente Lula demitiu, na terça-feira (14/5), Jean Paul Prates da presidência da Petrobras. Prates esteve no comando da estatal desde o início do governo petista, em janeiro de 2023.

Prates, senador pelo Rio Grande do Norte, deverá ser substituído por Magda Chambriard. No governo Dilma Rousseff, ela foi presidente da Agência Nacional de Petróleo. Coppetti fica como interina até a aprovação de Chambriard.

Chambriard ingressou na Petrobras em 1980 como engenheira estagiária. Em 2002, ingressou na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) como assessora da diretoria.

A partir de 2008, foi aprovada em sabatina no Senado Federal para o cargo de diretora. Em março de 2012, Chambriard substituiu Haroldo Lima no cargo de diretora-geral.

Currículo da interina A presidente interina, Clarice Coppetti, é formada em Ciências Contábeis e em Ciências Econômicas e pós-graduada em Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Foi diretora comercial da Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul e vice-presidente de Tecnologia da Informação da Caixa Econômica Federal.