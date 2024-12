Claudia Ohana chora ao falar sobre morte de Ney Latorraca

A partida de Ney Latorraca nesta quinta-feira (26/12), aos 80 anos, no Rio de Janeiro, deixou uma lacuna na vida de amigos próximos do artista. Entre as pessoas que falaram sobre o impacto da perda está Cláudia Ohana, que dividiu as telinhas e o palco do teatro com o artista em Vamp durante mais de 30 anos.

Em uma comovente homenagem durante o Encontro, Cláudia destacou não apenas a genialidade artística de Ney, mas também a pessoa carinhosa e atenta que ele era.

“Todo mundo sabe do trabalho dele maravilhoso, como ele era um ator dedicado, como ele se arriscava, como era parceiro, como não tinha medo. Era um grande artista,” afirmou Cláudia.

Para Cláudia, no entanto, a perda de Ney transcende a esfera profissional. “O que é mais triste para mim é o amigo, o Ney querido, que apoia, que brinca, nas fases difíceis, nas fases boas”, relembrou.

Segundo ela, Ney era uma presença constante e essencial em sua vida, alguém a quem recorria em momentos de necessidade e que sempre tinha um conselho sábio a oferecer.

Cláudia compartilhou também a última conversa que teve com Ney: “A última vez que falei com ele foi no meio do ano, quando vim para SP fazer uma peça. Sempre que eu tinha um problema, o Ney era uma pessoa que eu ligava, porque ele era muito sábio, sempre tinha bons conselhos”.