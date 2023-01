CLDF concede a Pelé o título de cidadão honorário de Brasília

Ex-atacante do Santos e da Seleção Brasileira, considerado o melhor jogador da história, Pelé morreu em 29 de dezembro, aos 82 anos 07/01/2023 13:29, atualizado 07/01/2023 13:50

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou, nessa sexta-feira (6/1), a concessão do título de cidadão honorário de Brasília a Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé. O atleta, considerado o melhor jogador de futebol da história, morreu em 29 de dezembro, aos 82 anos.

De autoria dos deputados distritais Pastor Daniel de Castro, Thiago Manzoni e Wellington Luiz, a homenagem foi justificada em “face dos relevantes serviços prestados por Pelé, nos campos esportivos, social, cultural e político”.

Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, nascido em 1940, é um ex-jogador de futebol e empresário brasileiro. Natural de Três Corações, em Minas Gerais, é considerado o rei do futebol e um dos maiores atletas de todos os temposReprodução/ Instagram

De origem simples, Pelé e a família se mudaram para Bauru, em São Paulo, quando o ex-jogador ainda era criança. Nesse período, o atleta ajudava a família trabalhando em lojas da regiãoReprodução/Instagram

Filho de jogador de futebol, Pelé aprendeu a praticar o esporte com o pai. Talentoso, começou a carreira ainda na infância jogando no infanto- juvenil do Bauru Atlético ClubeNetflix/Divulgação

Em 1956, Pelé recebeu uma proposta para jogar, oficialmente, no Bangu Atlético Clube. Contudo, recusou por causa de Celeste, mãe do atleta, que não queria que o filho fosse para a “cidade grande”. O técnico do atleta, então, sugeriu que ele fosse para o Santos Futebol Clube, onde o jogador permaneceu por anos e se tornou um verdadeiro astroFerdi Hartung/ullstein bild via Getty Images

No primeiro jogo oficial pelo clube, Pelé fez dois gols contra o Corinthians. O feito fez com que o iniciante conquistasse holofotes. Contudo, foi após o torneio Rio-São Paulo em 1957 que o atleta se tornou nacionalmente conhecidoArquivo Público do Distrito Federal (ArPDF)

No fim do torneio, Pelé foi convocado para jogar na Seleção. Como consequência, o Santos se antecipou e o fez titular e dono da camisa de número 10. Durante esse período, o empresário se tornou o artilheiro do Campeonato Paulista de 1957, com 17 gols Netflix/Divulgação

Em 1958, Pelé se destacou na partida do Santos contra o América. O desempenho rendeu a ele a alcunha de “Rei”, que o acompanha desde entãoPedro Ernesto Guerra Azevedo / Divulgação SantosFC

Em 1974, Pelé realizou o último jogo pelo Santos. Durante a passagem pelo clube, conquistou diversos títulos e prêmios: foi bicampeão da Taça Libertadores da América, bicampeão mundial de interclubes, campeão da Taça de Prata, campeão da Taça Brasil (cinco vezes) e campeão do torneio Roberto Gomes Pedrosa/Rio-São Paulo (quatro vezes)Xavi Torrent/Getty Images for Pele

Assim como no Santos, Pelé também vestiu a camisa de número 10 na Seleção Brasileira, que se tornou marca do jogador. Pelo desempenho que tinha em quadra, em 1962 já era considerado o melhor do mundoNetflix/Divulgação

Em 1970, durante a Copa do Mundo, Pelé protagonizou alguns dos lances mais bonitos da história do futebol. Em 1971, no entanto, decidiu se aposentar da Seleção Reprodução/Instagram

Em 1975, tornou-se jogador do New York Cosmos. Durante a passagem pelo clube, o atleta marcou 63 gols em 108 jogos. Em 1977, conquistou o Campeonato da Liga Americana – NASL e, tempos depois, deixou a equipeSatish Bate/Hindustan Times via Getty Images

Pelé aposentou-se oficialmente do futebol em 1977, logo após a saída do New York CosmosReprodução/Facebook Jair Bolsonaro

Durante a carreira, conquistou três Copas do Mundo, foi considerado o jogador do século pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS). Também ganhou o Prêmio Atleta do Século pelo Comitê Olímpico Internacional; foi sete vezes o melhor jogador do mundo pela FIFA, entre outrosReprodução/Instagram @pele

Em novembro, o Rei foi internado novamente para uma reavaliação quimioterápica no Hospital Albert EinsteinStephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images

Para além do futebol, Pelé já atuou em diferentes filmes, documentários e telenovelas. Já lançou autobiografias e recebeu até mesmo o título honorário de Cavaleiro do Império Britânico da rainha Isabel II, em uma investidura no Palácio de BuckinghamPedro Ernesto Guerra Azevedo / Divulgação SantosFC

Pelé já se relacionou com a apresentadora Xuxa Meneghel, foi casado três vezes e é pai de Kelly Cristina, Jennifer, Edinho, Joshua, Celeste, Flávia Kutz e Sandra Regina Machado, que faleceu em 2006. As duas últimas precisaram entrar na Justiça para que o jogador reconhecesse a paternidadePortal Lance

Em 2019, Pelé precisou ser internado para tratar uma infecção urinária. Em setembro de 2021, o jogador anunciou que estava com tumor no cólon e seria submetido a uma cirurgia para retirá-loReprodução/Instagram

Pelé também estava em tratamento quimioterápico para tratar um tumor no intestino, um no fígado e o início de um no pulmão, de acordo com reportagem da ESPN. Devido à situação frágil, ele seguiu sendo monitorado de pertoDivulgação

“Tendo em vista o atendimento dos requisitos da resolução número 250/2011, rogamos aos nobres pares desta casa a aprovação da proposta. Homenageando, dessa forma, uma das maiores personalidades da história de nosso país”, declararam os deputados distritais.

O título foi concedido a Pelé logo após o Túnel de Taguatinga, no Distrito Federal, ter sido batizado em outra homenagem ao craque. O governador Ibaneis Rocha (MDB) fez a determinação na terça-feira (3/1), quando o corpo do jogador foi sepultado, em Santos (SP).

Morte de PeléO Rei estava internado desde 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após apresentar um quadro de anasarca (inchaço generalizado) e insuficiência cardíaca descompensada.

Ele deixa um rico legado para os amantes do futebol, numa carreira com mais de mil gols marcados.

Além da carreira no esporte, o atleta foi ministro do Esporte no governo de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 1998, onde participou da criação de legislação que visava reduzir a corrupção no futebol brasileiro e dar mais transparência e profissionalismo ao esporte nacional, a qual ficou conhecida como Lei Pelé.

