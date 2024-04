Clube de Costura lança Curso Moda Festa no mês das noivas

Cursos adquiridos em maio como presente para mães terão 15% de desconto

Goiânia, abril de 2024 – Tradicionalmente conhecido como o mês das noivas, a agenda de maio do Clube de Costura, projeto institucional do Grupo Mega Moda, localizado no piso G3 do estacionamento do Mega Moda Shopping, lança o curso Moda Festa – Vestido de Noiva. A agenda trará ainda os cursos de “Costura Livre”, “Modelagem, Corte e Costura de Vestidos e de Macacões”, “Costura Criativa”, “Básico de Ajustes Integral” e “Prática em Máquinas Industriais”.

“Poder criar e costurar um vestido de festa, seja para noiva ou outra ocasião mais formal, reflete na materialização de um desejo para um momento importante que ficará marcado. Aproveitamos o mês das noivas para lançá-lo, mas esperamos que ele volte mais vezes à programação. Esse curso também é uma ótima dica de presente para as mães, seja para ela se deleitar na costura ou para presenteá-la com uma peça única, criada especialmente para presenteá-la”, afirma Rogelia Pinheiro, gerente do Clube de Costura.

Presente para as Mães

Para quem quer presentear a mãe com um dos cursos do Clube de Costura, especialmente no mês de maio, será oferecido um desconto de 15% em todos os cursos. Ainda de acordo com Rogélia, a programação é uma oportunidade única para aprender técnicas de costura, modelagem e criação de peças festivas, seja para casamentos, formaturas ou outras ocasiões especiais.

Cursos Disponíveis

AGENDA DE CURSOS – MAIO 2024

N. CURSOS PERÍODO DATA DIAS HORA CH VALOR COSTURA LIVRE MANHÃ MENSAL SEG 9h as 13h 16H 350,00 COSTURA LIVRE TARDE MENSAL SEG 14h as 18h 16H 350,00 MODELAGEM, CORTE E COSTURA – VESTIDO MANHÃ 30.04 a 03.05.24 TER a SEX 9h as 13h 16H 390,00 MODELAGEM, CORTE E COSTURA – MACACÃO TARDE 30.04 a 03.05.24 TER a SEX 14h as 18h 16H 390,00 PRÁTICA EM MÁQUINAS INDUSTRIAIS TARDE 07 a 17.05.24 TER a SEX 14h as 18h 32H 590,00 COSTURA CRIATIVA MANHÃ 07, 09, 14 e 16.05.24 TER e QUI 9h as 13h 16H 350,00 MODA FESTA – VESTIDO DE NOIVA NOITE 02 a 28.05.24 TER e QUI 18h as 22h 32H 690,00 MODELAGEM, CORTE E COSTURA – VESTIDO NOITE 08, 10, 15 e 17.05.24 QUA e SEX 18h as 22h 16H 390,00 MODELAGEM, CORTE E COSTURA – MACACÃO MANHÃ 11, 18 e 25.05.24 SÁB 8h as 13h 15H 390,00 MODELAGEM, CORTE E COSTURA – MACACÃO MANHÃ 21 a 24.05.24 TER a SEX 9h as 13h 16H 390,00 MODELAGEM, CORTE E COSTURA – VESTIDO TARDE 21 a 24.05.24 TER a SEX 14h as 18h 16H 390,00 BÁSICO DE AJUSTES INTEGRAL 28 e 29.05.24 TER e QUA 9h as 18h 16H 350,00

Para mais informações e inscrições, acesse o instagram @clubedecostura