Chuva provoca alagamentos e prejuízos a moradores de Itamaraju

As ruas e principais avenidas do município de Itamaraju ficaram alagadas. As fortes chuvas que caíram no final da tarde desta quarta-feira (03) de abril, voltou a assustar a população.

Trânsito lento, casas alagadas, lojistas e moradores preocupados com o nível da água que subiu rápido. Mas a chuva forte que durou cerca de uma hora sem parar.

A avenida ACM, as ruas Jose de Anchieta e Osvaldo Cruz, que cortam o centro ficaram intransitáveis. Sem contar com as ruas do Centro da cidade Baixa que aparentava mais um rio.

A chuva que permanece a cair já virou assunto na rede social, onde internautas de diversos pontos da cidade postaram fotos no facebook, mostrando a realidade.

O caso é preocupante, pois a previsão é novamente de chuva para os próximos dias e de acordo com informações os bairros mais afetados são o Conjunto Habitacional Beira Rio, Vale do Jucuruçu e Baixa Fria, mas em todos os locais foram registrados pontos de risco.

A Defesa Civil também aconselha moradores em caso dessas ocorrências de alagamentos em residências, evitar ficar nos imóveis com risco de desmoronamentos.

Reafirmando sobre o perigo de permanecerem nestes locais onde a água tem avançado rapidamente. Em outros bairros as chuvas tem danificado calçamentos de ruas.