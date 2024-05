CNU: confira quantos estão inscritos no RS e as cidades de aplicação

A três dias da aplicação das provas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), mais conhecido como “Enem dos Concursos”, o Rio Grande do Sul vive um cenário de calamidade com as chuvas que deixaram milhares de atingidos (entre eles desabrigados e desalojados).

As chuvas que atingem a região desde 24 de abril deixaram 10 mortos, 11 feridos, 21 desaparecidos e 19.110 pessoas afetadas, de acordo com atualização da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, feita às 18h dessa quarta-feira (1º/5).

As provas do Enem dos Concursos serão aplicadas em 228 municípios de todo o Brasil neste domingo (5/5). Dos 2,1 milhões de inscritos, 80.348 mil vão fazer provas em 10 cidades do estado gaúcho (confira a distribuição abaixo). No ranking nacional, o RS é o oitavo em número de inscritos.

Bagé (2.594 inscritos) Caxias do Sul (3.172 inscritos) Farroupilha (1.275 inscritos) Passo Fundo (5.038 inscritos) Pelotas (11.013 inscritos) Porto Alegre (38.292 inscritos) Santa Cruz do Sul (2.978 inscritos)* Santa Maria (9.003 inscritos)* Santo Ângelo (4.385 inscritos) Uruguaiana (2.598 inscritos) *Os municípios registraram mortes.

CNU no Rio Grande do Sul é incerto Faltando apenas alguns dias para as provas, os candidatos do Rio Grande do Sul seguem sem respostas se o concurso será aplicado na data prevista ou se será adiado para não prejudicar aqueles em regiões afetadas pelas enchentes.

Até o momento, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou que a organização do CNU acompanha a situação no estado com equipe in loco e dialoga com autoridades locais. A pasta acrescentou que “qualquer alteração logística necessária nas cidades atingidas por chuvas será anunciada pelo Ministério da Gestão”.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou que vai solicitar o adiamento no estado do Concurso Nacional Unificado ao governo federal: “Vamos recomendar ao governo federal que seja contornada essa situação. Esse concurso ficou completamente inviabilizado nos próximos dias, no final de semana, para a população gaúcha”.

Estado de calamidade no RS Devido aos impactos das tempestades na região, Eduardo Leite decretou, na noite dessa quarta-feira, estado de calamidade pública no RS.

Até o momento, as enchentes no estado deixaram 10 mortos, 11 feridos e 19.110 pessoas afetadas. Dessas, 1.072 estão em abrigos, e 3.416, desalojadas. Ainda há 21 pessoas desaparecidas nas cidades de Candelária (8), Encantado (6), Roca Sales (4), Salvador do Sul (1) e São Vendelino (2). No total, 114 municípios foram afetados pelas fortes precipitações no estado gaúcho.

As mortes aconteceram em Pantano Grande (1), Paverama (2), Itaara (1), Encantado (1), Salvador do Sul (2), Segredo (1), Santa Cruz do Sul (1) e Santa Maria (1). De acordo com atualização mais recente da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, as vítimas são:

Paverama: dois homens, de 69 e 65 anos. Eles eram ocupantes de um veículo que tentava atravessar área alagada. Pantano Grande: um homem, de 59 anos. Ele morreu após sofrer descarga elétrica. Itaara: uma mulher, de 48 anos. Ainda não há informações sobre a circunstância da morte. Encantado: uma mulher, de 45 anos, e uma pessoa ainda não identificada. Não há informações sobre as circunstâncias das mortes. Salvador do Sul: um homem, de 47 anos. Ele morreu devido a deslizamento de terra. Segredo: um homem, de 62 anos. Ele era ocupante de um veículo que tentava atravessar área alagada. Santa Cruz do Sul: uma pessoa ainda não identificada. Santa Maria: uma idosa, de 85 anos. Ela morreu devido a deslizamento de terra.