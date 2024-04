CNU: locais de prova do ‘Enem dos Concursos’ já estão disponíveis para consulta

O Ministério da Gestão divulgou, nesta quinta-feira (25), o cartão de confirmação de inscrição do Concurso Nacional Unificado (CNU). Os candidatos inscritos no Concurso Nacional Unificado (CNU) já podem acessar os locais de prova do certame. O cartão de confirmação, disponível na Área do Candidato, contém informações como número de inscrição e registros de atendimento especializado. As provas estão marcadas para o dia 5 de maio, em 228 cidades do país, nos turnos matutino e vespertino. O ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos recomenda que os candidatos levem o documento no dia do exame. O coordenador-geral de logística do CPNU, Alexandre Retamal, destaca a importância de verificar todas as informações do cartão de confirmação. Em caso de necessidade de correções no cartão, os candidatos devem entrar em contato com a Fundação Cesgranrio pelo telefone 0800 701 2028. O governo implementou medidas de segurança para garantir a lisura da aplicação das provas, incluindo a presença de agentes da PF e da Abin. O reforço na segurança começa antes da entrega do livrete com as questões, com a coleta de digitais e avaliação da letra de cada candidato. O CNU será realizado em 228 cidades simultaneamente, com 6.640 oportunidades divididas entre os 21 órgãos públicos participantes, oferecendo vagas de níveis médio e superior em diversas áreas de atuação.

O coordenador-geral de logística do CPNU, Alexandre Retamal, reforça a importância dos candidatos checarem todas as informações do cartão. “Todos os candidatos têm que conferir se o município que indicaram, no ato de inscrição, para participarem da prova está correto. Se tiver qualquer tipo de erro, ou se o local de aplicação for muito distante da sua casa – às vezes, dentro da logística de uma cidade, há locais que não são de tão simples acesso – então é importante entrar em contato com a Fundação Cesgranrio e pedir a correção do que for necessário”, falou.

Para conferir seu cartão acesse aqui.

