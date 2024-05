Com 10 mil atendimentos em um ano, Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher ganha nova sede e reforça rede de enfrentamento

Criado em maio do ano passado pelo governador Jerônimo Rodrigues para reforçar a atuação da Operação Ronda Maria da Penha, o Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher (BPPM) ganhou uma nova sede nesta quinta-feira (16), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A cerimônia de inauguração contou com a presença do comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, coronel Paulo Coutinho, da secretária estadual de Políticas para as Mulheres, Elisângela Araújo, e da comandante do BPPM, a tenente-coronel Roseli de Santana Ramos, primeira policial militar da história da corporação a comandar um batalhão.

“Essa é uma das metas do governo Jerônimo ao criar o Batalhão, e hoje temos a grata satisfação, completando um ano, de inaugurar sua sede. Tenho certeza de que isso irá se estender a todos os rincões do estado, porque aqui passa a ser um pólo doutrinário, como foi em 2023 e, agora em 2024, essa extensão será maior ainda, levando proteção às mulheres, à vulnerabilidade do gênero feminino, orientando e fazendo com que, cada vez mais, essa segurança chegue na ponta”, explicou Coutinho.

Com o objetivo de salvaguardar a vida de mulheres que possuem medidas protetivas de urgência expedidas pela Justiça e encaminhadas pelas Varas de Violência Doméstica e Familiar, o BPPM já realizou quase dez mil atendimentos desde a sua criação e, atualmente, assiste a 2.600 mulheres. A unidade conta com um efetivo de 70 policiais militares que atuam na capital baiana e RMS.

“Como está crescendo de forma muito elevada o número de feminicídios e de violência doméstica em todo o país, a criação de uma unidade que ajudará a proteger e enfrentar a violência doméstica na Bahia é de extrema importância, assim como as 22 Rondas Maria da Penha que estão espalhadas pelo estado”, afirmou a tenente-coronel Roseli.

Ainda de acordo com a comandante do Batalhão, que funcionava na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), no bairro de Periperi, na capital baiana, a unidade atua com o pós-medida protetiva de urgência. “No acompanhamento do cumprimento dessas medidas protetivas pelo agressor, pelo causador da violência doméstica, esse é o nosso enfrentamento, encaminhando os relatos para varas especializadas, para que, diante dessas informações, elas possam trabalhar a prisão preventiva ou imediata do agressor quando ele descumpra qualquer uma das medidas descritas”, explicou a comandante.

Para a secretária de Políticas para as Mulheres da Bahia, a criação do BPPM foi uma ação inovadora ao unificar todas as iniciativas dentro do sistema de segurança do Estado na proteção, enfrentamento e combate a todo tipo de violência contra as mulheres. “Estamos celebrando essa política pública, essa iniciativa e esse equipamento tão importante. Isso só reforça as nossas ações para que, de fato, possamos reduzir, cada vez mais, os índices de violência, principalmente de feminicídios, que ainda vem acontecendo com muita intensidade em nosso estado”, afirmou Elisângela.

As mulheres que decidem romper o ciclo da violência ou estão em uma situação de urgência e emergência devem ligar para o 190 ou ir até uma delegacia para prestar queixa. Na unidade, elas podem solicitar medida protetiva.

Repórter: David Mendes/GOVBA