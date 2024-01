Familiares procuram por idoso desaparecido, visto em Itamaraju

A família de JOÃO PEDRO PINHEIRO DE ARAÚJO (60 anos) procurou as autoridades policiais e imprensa para informar sobre o desaparecimento do homem. Morador do bairro Santa Rita em Teixeira de Freitas, foi vista pela última vez no último dia (03) de janeiro, quando saiu de casa para atividades cotidianas e não retornou.

Um dos familiares procurou a delegacia nesta sexta-feira (05) de janeiro e registrou um boletim de ocorrência.

De acordo com os familiares JOÃO PEDRO PINHEIRO DE ARAÚJO, passa por tratamento, ampliando assim o receio.

Os familiares preocupados e temendo por sua vida, solicita à comunidade que se tiver qualquer tipo de informação entre em contato nos telefones da polícia militar (190), polícia civil (197) ou para os familiares (73) 99809-4221 e (73) 99917-1348.