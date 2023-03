Com 50,23%, Fred é o décimo eliminado do BBB23

Fred é o 10º eliminado do Big Brother Brasil 23 nesta terça-feira (21). O brother recebeu 50,23% dos votos do público e disputava lugar na casa com Domitila (48,69%) e Gabriel (1,08%).

Depois de ser eliminado, Fred foi direto para a Casa do Reencontro, em que rivais do BBB 23 ficarão frente a frente mais uma vez.

Os eliminados já estão reunidos na nova dinâmica e dois voltarão para o game na quinta-feira (23), após votação popular. No entanto, após Tadeu explicar a dinâmica, Fred decidiu não participar da repescagem.

“Eu quero desistir. Tudo o que eu tinha para mostrar… eu mostrei. Prefiro ter essa lembrança do Big Brother. Vou amar acompanhar essa dinâmica na minha casa, mas na minha casa, com a minha família”.

O ex-brother relembra alguns momentos difíceis que viveu na casa durante as últimas semanas, e conta que já estava perdendo o brilho. “Cheguei no meu limite.”

Foto: Divulgação

Eliminação

Antes de informar quem era o eliminado, o apresentador Tadeu Schmidt tranquilizou Gabriel Santana dizendo que a disputa era entre Domitila e Fred.

“Domitila x Fred: a reedição do Quarto Branco. Quantas vezes bateram de frente nos Jogos da Discórdia, mas sobretudo no Quarto Branco. E chegam agora no round final bem machucados. Claro que cansa toda hora ficar nessa pressão…”, disse o apresentador.

“Tem gente que acha que, nessa altura, o jogo está definido. Mas, deixa eu esclarecer: o BBB 23 não tem um favorito. O jogo está aberto. Tudo pode mudar a cada dia. Este BBB talvez seja o mais dinâmico da história…”, completou.

Após anunciar Frede como eliminado, o brother se despediu e agradeceu. “Que coisa linda, foi do jeito que eu imaginei”. Ele se despediu dos brothers e abraçou os antigos rivais, como Ricardo Alface.

O jornalista disse para Domitila Barros para eles deixarem o que passou no jogo atrás.