Com Armandinho e BaianaSystem, veja programação do Fuzuê e do Furdunço

Esse final de semana os soteropolitanos já terão um gostinho do Carnaval, com as festas que antecipam a folia, Furdunço e Fuzuê.

Criadas em 2014, as festas percorrem o circuito Orlando Tapajós, que é no sentido contrário ao Dodô, reduzido, indo da região do Clube Espanhol, em Ondina, até o Farol da Barra.

Veja a programação:

Fuzuê (11/02)

Bike Fuzuê

Banda da Guarda Municipal

Oficina de Frevos e Dobrados

Gira Ingonça e Palhaços Percussivos

Banda Big Show

Coral Cantart.BBG

Charanga Tamirzinho Kids

Grupo Cultural Barquinha de Bom Jesus dos Pobres

Fanfarra BBG

Grupo Folclórico Zambiapunga

Grupo Cultural Samba de Bumba meu boi de Maragogipe

Orquestra Popular de Maragogipe em Ritmo de Charanga

Banda Show Contemporânea

Banda Tô Aê/Os Encantos do Mundo Cigano

Banda Tô Aê/Arrastão Secos e Molhados

Grupo Cultural Folguedo Lindroamor Axé

Gravata Doida

Afoxé Darajú de Odé

Grupo Cultural Careta Tradicional de Acupe Grupo Cultural Congos de Cairu

Caretas de Cairu

Grupo Cultural Chegança dos Marujos Fragata Brasileira

TTW Tributo a Michael Jackson

Negão da Viola no Samba de Mulheré

Fanfarra Bamupi

Grupo Afro Jogo de Ifá

Kangoodance

Escola de Samba Filhos da Feira de São Joaquim

Pierrot Tradição de Plataforma

Grupo Cultural de Mascarados Maralegria

Cia Retrodance Corpo e Cena

A Mulherada

Amigos do Babá

Bloco Urso da Meia Noite

Grupo Cultural Terno de Reis Rosa Menina

Afoxé Baba Afoman

Escola de Samba Unidos de Itapuã

Grupo Cultural Imperatriz

Fuzuê Junino

Bandão Jurema

Grupo Paió de Rua

Paroano Sai Milhó

Furdunço (12/02)

Marcos Clement

Bicicletário Toca Raul

Rixo Elétrico

Rasta Groove

Banda Ruy Tapajós

Val Macambira

Grupo Corrupio

A Kombi do Zé Livrório

A Tropa

Cortejo Balaio Musical

Takombin’Arte

Sylvia Patrícia & Tuk Tuk Sonoro

Chico Gomes e Marana

Maira Lins

Microtrio Ivan Huol

Rural Elétrica

Dark Percussivo

Banda Coktel Baiano

Marculino e Seus Belezas

Compassos e Serpentinas

Máquina do Tempo de Volta aos anos 70 80 90

Appetite for Ilusion

Armandinho

A Mulherada

Wilson Café

Adelmo Casé

Banda Toae e Arrastão Pena Branca

Filhos de Jorge

Linnoy

Diego Moraes

Lincoln

Fit Dance

Lui

Mudei de Nome

Carolina Bandeira Alves

Faustão e os MOngas

Tonho Matéria

Tuca Fernandes

Ana Mametto

Kart Love

O Pretinho

Gerônimo

Loos Candelas

Diamba

Daniel Vieira

Banda Release

Dja akkonen Tafari

Escandurras

Peu Pirata

Negão da Viola e Samba Diretoria

Banda Vamos Nessa

Dja Luz

Makkonen Tafari

Lutte

BaianaSystem