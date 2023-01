Com casa e galeria de arte em Salvador, Vik Muniz está montando escritório na cidade

Vik Muniz criou um hábito que cultiva há muitos anos: passar janeiro em Salvador. Na companhia da esposa, a produtora Malu Barretto, o artista plástico paulista passa temporadas criativas na casa que tem no Santo Antônio Além do Carmo antes de cumprir sua agenda de compromissos pelo mundo.

“Salvador é uma inspiração pra mim. Uma cidade responsável por minha volta para o Brasil há 25 anos”, afirmou em entrevista ao Alô Alô Bahia durante o lançamento do livro de Alberto Pitta, no MAM-BA, nesta sexta-feira (13). “Eu sempre volto pra cá de tempos em tempos pra poder receber esse axé e participar dessa cultura, que eu acho muito poderosa”.

Sua relação com Salvador é tão única, que além da casa e da galeria de arte “Lugar Comum”, na Feira de São Joaquim, Vik Muniz decidiu montar um escritório na cidade. “A coisa que mais me encanta é que aqui as pessoas são donas da própria cultura. E que é criada com alma, com o corpo, com poucas coisas, porque já estão impregnadas de uma ancestralidade, forte”.

“Para quem mexe com criatividade, você tem aqui quase um celeiro de moda, tendências, de ideias, e é uma cidade onde o pensamento é tão livre, de uma penetração tão avassaladora, que você está sempre exposto a ideias, sensações, cheiros, e a pessoas, principalmente”, afirmou.

Para Vik, as temporadas em solo baiano servem como uma preparação para o ano que começa. “Estou me recarregando dessa energia poderosa da cidade para poder aguentar os meses que estão vindo pela frente, em que vou estar fazendo outras coisas, trabalhando em outras partes do mundo”.

