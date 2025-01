Com corte na Argentina, Brasil passa a ter maior juros reais do mundo; veja ranking

O Argentina reduziu a sua taxa básica de juros de 32% para 29% ao ano, em meio a expectativas de inflação menor. Com isso, o Brasil assumiu a liderança do ranking de juros reais do mundo.

Com Selic a 13,25%, os juros reais no Brasil estão em 9,18% ao ano, conforme levantamento da MoneYou. Na sequência do ranking, agora estão Rússia, Argentina, México e Indonésia.

Até a véspera, a Argentina estava na liderança, com uma taxa de juros reais de 9,36%, que agora caiu para 6,14%, segundo a MoneyYou.

A taxa de juros real é a taxa de juros ajustada pela inflação, refletindo o verdadeiro custo do crédito ou o retorno de um investimento, descontando a perda do poder de compra causada pela inflação.

Veja abaixo o ranking atualizado:

Ranking de juros reais

Brasil: 9,18% Rússia: 8,91% Argentina: 6,14 México: 5,52% Indonésia: 5,13% Colômbia: 5,01% República Checa: 3,30% África do Sul: 2,95% Filipinas: 2,57% Hong Kong: 1,99%

Ranking de juros nominais

Olhando para os juros nominais, o Brasil é o 4º país no ranking. Quem lidera é a Turquia, com uma taxa de 45%.

Em seguida, aparecem Argentina e Rússia, com 32% e 21%, respectivamente.

Turquia: 45,00% Argentina: 29,00% Rússia: 21,00% Brasil: 13,25% México: 10,00% Colômbia: 9,50% África do Sul: 7,75% Hungria: 6,50% Índia: 6,50% Filipinas: 5,75%

